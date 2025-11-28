今日28日は、低気圧の発達や前線の通過に伴い、全国的に沿岸部を中心に風が強まっています。このあとも明日29日の朝にかけて北日本を中心に非常に強い風の吹く所がある見込みで、暴風に警戒が必要です。また、北日本ではこのあと雨が雪に変わるため、車の運転などお気をつけください。

沿岸部を中心に最大週間風速が20m/s超

今日28日朝にかけて寒冷前線が通過した西日本では、沿岸部を中心に風が強まり、隠岐の島町(島根)では未明に最大瞬間風速24.2m/s(西)を観測しました。日中は、西日本では一時的に冬型の気圧配置となり冷たい風が吹いているものの、このあとは次第に高気圧に覆われて風の強さは落ち着く所が多い見込みです。





東日本から北日本でも前線や発達する低気圧の影響で風が強まり、明け方に酒田市飛島(山形)で最大瞬間風速28.4m/s(西南西)、昼前に根室市(北海道)で26.6m/s(南南東)、伊豆諸島三宅島(東京)で24.3m/s(西)を観測しました。

明日29日朝にかけて北日本は暴風警戒

今日28日は、日本海にある低気圧が発達しながらオホーツク海に進み、三陸沖のもうひとつの低気圧が北海道付近を通過する見込みです。このため北日本を中心に等圧線の間隔が狭くなり、風が強まるでしょう。



北海道では、今日28日夕方から明日29日朝にかけて風が非常に強くなる見通しで、太平洋側西部では暴風に警戒が必要です。低気圧の進路や発達の程度によっては、警戒が必要な期間や地域が増える恐れがあります。北海道では、その他の地域でも強風に十分注意してください。東北でも今日28日夜にかけて西よりの強風に注意・警戒が必要です。



なお、上空の寒気が強まるため、北日本ではこのあと雨が雪に変わっていく所が多い見込みです。山沿いを中心に降り方が強まり、平地で積雪となる所もあるでしょう。車を運転する際は、雪による路面悪化や視界不良にもお気をつけください。



【今日28日に予想される最大風速(最大瞬間風速)】

北海道 日本海側・オホーツク海側・太平洋側東部 陸上 18m/s(30m/s)

北海道 日本海側・オホーツク海側・太平洋側東部 海上 20m/s(30m/s)

北海道 太平洋側西部 陸上 20m/s(35m/s)

北海道 太平洋側西部 海上 20m/s(30m/s)

東北 陸上 15m/s(30m/s)

東北 海上 18m/s(30m/s)