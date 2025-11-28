KENTA¡¢ÀÞ¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¡¡¡ÈÂÐÅù¡É¤ÇÆ®¤¤Â³¤±¤ë44ºÐ¤¬¸ì¤ë¡¢NOAHµ¢´Ô¤È¤½¤Î¿¿°Õ
º£Ç¯2·î¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢¤ËºÆÆþÃÄ¡£¤½¤·¤Æ¡¢7·î¤Ë¤Ï11Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËÃÄÂÎ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ëGHC¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿KENTA¤¬¡¢¼ã¤Ä©Àï¼Ô¤¿¤Á¤òÁê¼ê¤Ë¡ÖÂÐÅù¤ÊÌÜÀþ¡×¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤¿»Ñ¤Ï¡¢44ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¿ð¡¹¤·¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÄ©ÀïÅª¤À¤Ã¤¿¡£NOAH¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢WWE¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ÈºÃÀÞ¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤Î¥Ò¡¼¥ë»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¸ÅÁã¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢Èà¤ÎÊ¿Ã³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥×¥í¥ì¥¹¿ÍÀ¸¤ò¡¢¤è¤ê¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£KENTA¤È¤¤¤¦¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡¢ÀÞ¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡Ú»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛKENTA
¨¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ÀèÆü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤ÇYoshiki InamuraÁª¼ê¤ËÇÔ¤ì¡¢ÃÄÂÎ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ëGHC¥Ø¥Ó¡¼µé¥Ù¥ë¥È¤ò¼º¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡£
ËÜÅö¤Ï¡¢º£Æü¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤ì¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¨¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»î¹ç¸å¤ÎKENTA¤µ¤ó¤ÎÀ¶¡¹¤·¤¤É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖNOAH¤ÎÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Éé¤±¤Æ¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢NOAH¤ËºÆÆþÃÄ¤·¤Æ¼«Ê¬¤è¤ê²¼¤ÎÀ¤Âå¤È¤ä¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤â¤È¤â¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Éé¤±¤ÏÉé¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡ÖNOAH¤¬¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÍ¤Ï¤Þ¤¿ÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£Éé¤±¤¿Áê¼ê¤¬Inamura¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡11Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë´¬¤¤¤¿NOAH¤Î¥Ù¥ë¥È¤Î´¶¿¨¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ËÍ¤¬NOAH¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯NOAH¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¡¢KENTA¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Þ¤¿¸«»Ï¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êý¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ì¤Ä·ë²Ì¤ò»Ä¤¹»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¥·¥ó¥°¥ë¥ê¡¼¥°Àï¤Î¡ÖN-1 VICTORY¡×¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÁª¼ê¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¤Ï±Ê±ó¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë´ÝÆ£ÀµÆ»Áª¼ê¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿´ü´Ö¤Ï¡¢KENTA¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤É¤ó¤ÊÂÎ´¶¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»×¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤¬¼ã¼ê¤È¤·¤Æ¥¬¥ó¥¬¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Î¾®¶¶¡Ê·úÂÀ¡Ë¤µ¤ó¤ä»°Âô¡Ê¸÷À²¡Ë¤µ¤ó¤ÎÇ¯Îð¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤â¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤ò·Þ¤¨·â¤Ä·Á¤Ç¤ä¤ê¹ç¤¦Î©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÀèÇÚÉ÷¤ò¿á¤«¤»¤¿¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤È¤ÏÆ±¤¸ÌÜÀþ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÉ±ÒÀï¤â¡¢°ìÈ¯ÌÜ¤Ï´ÝÆ£¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡ÖN-1¡×¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀ¶µÜ¡Ê³¤ÅÍ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ê·ý²¦¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¼ã¤¤Áª¼ê¤È¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£Ç¯ÎðÅª¤Ë¼«Ê¬¤¬¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ö¤ó¡¢¼«Á³¤È¤½¤¦¤¤¤¦Àï¤¤¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡»°Âô¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤Î¤¬46ºÐ¤Ç¡¢KENTA¤µ¤ó¤Ïº£44ºÐ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ä¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ï¡¢KENTA¤µ¤ó¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¸ý·ö²Þ¤â´Þ¤á¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¤ä¤ê¹ç¤¦¤±¤É¡¢ÀèÇÚÉ÷¤ò¿á¤«¤¹¤è¤¦¤Ê°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¡£
¾å¤«¤éÄÙ¤¹¤è¤¦¤Ê¤ä¤êÊý¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÂÐÅù¤Ë¤ä¤ê¹ç¤¦¤Û¤¦¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÀäÂÐ¤ËÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤³¤Ë¾¡¤ÁÉé¤±¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÀÎ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®¶¶¤µ¤ó¤¬¼ã¼ê¤Ç¤³¤ì¤«¤é¾å¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¤È¥¬¥ó¥¬¥ó¤ä¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤Î»þ¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥»¥ó¤¬ÀèÇÚÉ÷¤ò¿á¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤Ç¥¬¥ó¥¬¥ó¤ä¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âÊÑ¤Ë¾å¤«¤éÌÜÀþ¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡Åö»þ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÉ÷·Ê¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤È¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Í¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤ÏSNS¤â¤¢¤ë¤·¡£
KENTAÎ®SNS¤È¥Þ¥¤¥¯ÏÀ¡½¡½¤Ê¤¼Èà¤Ï¡É±ê¾å¤·¤Ê¤¤¡É¤Î¤«¡©
¨¡¤Ç¤â¡¢X¤Î¥ì¥¹¥Ð¥È¥ë¤â´Þ¤á¤ÆSNS¤Î»È¤¤Êý¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾å¼ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£Í¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ÈËÜÅö¤Ë¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤Î¤Ç¡£»î¹ç°Ê³°¤Î¤³¤È¤Ê¤éÁê¼ê¤ò¤¤¤¸¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»î¹ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢SNS¤ÇÁê¼ê¤Î¤³¤È¤òË«¤á¤ë¤Î¤â°ã¤¦¤È»×¤¦¤·¡¢¤±¤Ê¤¹¤Î¤â°ã¤¦¡£¤½¤â¤½¤âSNS¾å¤ÇÁê¼ê¤òË«¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤¿¤éÄ¾ÀÜÁê¼ê¤Ë¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¡£¡Ö¤³¤ì¥Ï¥ó¥»¥ó¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¸À¤ï¤Í¤¨¤è¤Ê¡×¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¥Ï¥ó¥»¥ó´ð½à¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Ï¥ó¥»¥ó¤¬X¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£µÕ¤Ë¤¢¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤ÏSNS¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£»°Âô¤µ¤ó¤ä¾®¶¶¤µ¤ó¤â¤½¤¦¡£¤â¤·¡¢¤¢¤Î¤³¤í¤Î»°Âô¤µ¤ó¤¬¤¤¤Á¤¤¤Á¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤«·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¨¡¤á¤Ã¤Á¤ã·ù¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£»°Âô¤µ¤ó¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ÏÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤²ÉÌÛ¤µ¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£
¤½¤¦¡£¤¿¤Þ¤Ë»¨»ï¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ¯¸À¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤«¤é¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Í¥Á¥Í¥Á¤Ê¤ó¤«¤Ä¤Ö¤ä¤«¤ì¤¿¤é·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢SNS¤ÏÀáÅÙ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êKENTA¤µ¤ó¤ÎSNS¤Î»È¤¤Êý¤Ï¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤ÊÂç¤·¤¿¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢Í¾·×¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤Ä¤Ö¤ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£´Ö°ã¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢°ì¤Ä¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¤â¾®°ì»þ´Ö¤¯¤é¤¤¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¨¡¿äÚÊ¤·¤¿¤ê¡©
Ê¸¾Ï¤ò¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¡©¡×¤òÁÛÁü¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤«¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤«¡£É¬Í×¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Åê¹Æ¤ò¤ä¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¤½¤Î´¶³Ð¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Â¿¾¯¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤ÏÆÃ¤ËSNS¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³Ø¤ó¤ÀÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
¤¦¡¼¤ó¡Ä¡Ä¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢À³Ê¤âÂç¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¥Õ¥¡¥ó¤¤¤¸¤ê¤â¡¢¤¹¤´¤¯ÀäÌ¯¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤¤¤¸¤ê¤Ï¡¢WWE¤Ë¤¤¤¿»þ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¾å¼ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¿¿»÷¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤¸¤ëÁê¼ê¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¸«¶Ë¤á¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÈô¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ê¤Î¤«¡¢ÉáÃÊ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿Í¤«¤É¤¦¤«¡×¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íè¤¿¥ê¥×¤À¤±¸«¤ÆÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¡¢¤±¤Ã¤³¤¦ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿Í´ÖÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¸«¤¿¤¦¤¨¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¿·ÆüËÜ»²Àï»þÂå¤Ï¥Ò¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÇÍëÊ»¨¸À¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
DM¤Ê¤ó¤«¤Ç¡Ö»à¤Í¡×¤È¤«¡Ö»¦¤¹¡×¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤¢¤ì¤À¤±¥æ¡¼¥â¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¤¤¸¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£»î¹ç¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Î¥ª¥Á¤ÎÉÕ¤±Êý¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ÎÊÕ¤Ï¡¢´°Á´¤Ë¿á¤ÃÀÚ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¡Ö»à¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢ÊÌ¤Ë²¿¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î¤³¤í¤Ï¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¼«Ê¬¤¬¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤à¤·¤í¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢WWE¤ò¼¤á¤Æ¿·ÆüËÜ»²ÀïÄ¾¸å¤Ë¡ÖG1 CLIMAX¡×¤Ë½é¤á¤Æ½Ð¤¿»þ¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Î»þ¤Ë¡ÖKENTA¤Ä¤Þ¤ó¤Í¤¨¡×¤È¤«¡ÖNOAH¤Ëµ¢¤ì¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Î»þ¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤Ï¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢KENTA¤µ¤ó¤Ï¥æ¡¼¥â¥¢¤òËº¤ì¤º¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¶ÉÌÌ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£º£¤äKENTA¤µ¤ó¤Î¥¥é¡¼¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¡ÖÂÀ¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡ª¡×¤È¤«¤â¡¢»þÂåÅª¤Ë¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥é¥¤¥ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢KENTA¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤È¡¢¤Ê¤¼¤«OK¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡£
¤½¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ç¥Ö¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¥¢¥¦¥È¤À¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æ±¤¸°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¡ÖÂÀ¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤Þ¤À½À¤é¤«¤¤É½¸½¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡½À¤é¤«¤¤¤«¤Ê¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ö¥Ç¥Ö¡×¤è¤ê¤Ï³Î¼Â¤Ë½À¤é¤«¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¸À¤¤Êý¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ê¤ó¤«¤Ç¡ÖÂÀ¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬·ë¹½¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½÷À¤ÎÊý¤Ç¤â¡£
¨¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î·è¤áÂæ»ì¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤±¤É¡¢¡ÖÂÀ¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡ª¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¥ì¥¹¥é¡¼¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¨¡¤Û¤ó¤È¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤À¤±ÇÈßÑËü¾æ¤Ê¥×¥í¥ì¥¹¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¥æ¡¼¥â¥¢¤òËº¤ì¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¡¢KENTA¤µ¤ó¤¬ÀÞ¤ì¤º¤Ë¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç°ìÈÖ¥Þ¥¤¥¯¤¬¾å¼ê¤¤¤Î¤ÏKENTA¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£
¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¡¢WWE¤Ç¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤ª¾Ð¤¤¤â¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¡£
Photo by Masato Yokoyama
¨¡Ãæ³Ø¤Îº¢¤Ï¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥Ó¡¼¡×¡¢¹â¹»¤Îº¢¤Ï¡Ö¤¤¤Ê¤«¤Ã¤Ú¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£KENTA¤µ¤ó¤Î¼«ÅÁËÜ¡ØÂÀ×¡Ù¤ÇÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÆÉ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Í¤§¡Ê¾Ð¡Ë¡£WWE¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ï¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤Ç¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢WWE¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÁ´Éô¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤Ê¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Öº£¤µ¤é¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÁÇ¤ÎÉôÊ¬¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤·¤¢¤½¤³¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤Þ¤À¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¿ÍÀ¸¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£Ç¯¡¢NOAH¤Ë¥ê¥ó¥°Æâ³°¤Ç¿·É÷¤ò¿á¤«¤»¤Þ¤¯¤Ã¤¿OZAWAÁª¼ê¤¬KENTA¤µ¤óÁê¼ê¤Ë¤¢¤ì¤À¤±¸ý¤ÇÉé¤±¤¿¤Î¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤âÍ£°ìÌµÆó¤Î¥±¡¼¥¹¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢OZAWA¤ÏÆ¬¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£X¾å¤Ç¥ì¥¹¥Ð¥È¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤¹¤ë»þ¤â¡¢¤¢¤¤¤Ä¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë»þ¤¬°ìÈÖÆ¬¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Ã¤Á¤¬¤³¤ì¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤¦ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤ò²¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤âÁÛÄê¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¦Íè¤¿¤é¤³¤¦ÊÖ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾´ý¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Â¾¤Î¿Í¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö¼¡¤Î°ì¼ê¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¯ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢OZAWAÁê¼ê¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥æ¡¼¥â¥¢¤ÈÆÇÀå¡¢¤½¤Î¸»Àô¤È¤Ï
¨¡ÀÎ¤«¤é¸ý·ö²Þ¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤¤¤ä¡¢¸ý·ö²Þ¼«ÂÎ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¿¿·õ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢¸«¤Æ¤ë¿Í¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤È³°¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬¤Ê¤¤¤È¡£ÆÃ¤Ë¤¤¤Þ¤Î»þÂå¡¢SNS¾å¤ÇËÜµ¤¤Î·ö²Þ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢Âè»°¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¤Ä¤é¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¤³¤ì¤É¤¦ÃåÃÏ¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¡¢Èá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¨¡¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤è¡¢Â¾¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤À¤«¤é¥ì¥¹¥Ð¥È¥ë¤â¥×¥í¥ì¥¹¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¼ã¤¤Áª¼ê¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ä¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤È¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ØÂÀ×¡Ù¤òÆÉ¤à¤È¡¢KENTA¤µ¤ó¤ÏÀÎ¤«¤é¡Ö¾å¤«¤é²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¤µñÈÝÈ¿±þ¤¬¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¼ã¼ê¤Ë¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¹â¹»¤ÎÌîµåÉô»þÂå¤â¡¢¸åÇÚ¤Ë¼«Ê¬¤¬ÀèÇÚ¤Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤ì¤Æ·ù¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë²¼¤Ë¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡KENTA¤µ¤ó¤Ï¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¤É¤ì¤À¤±¥Ï¡¼¥É¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤³¤è¤¦¤È¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¤È¾ï¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë»°Âô¤µ¤ó¤Ï¤É¤ì¤À¤±¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬°¤¯¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÀèÇÚ¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡SNS¤Î»È¤¤Êý¤ä¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤ÎÀäÌ¯¤µ¤Ï¡¢KENTA¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¤Æ¤¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£NOAH¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤éWWE¤Ë¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ï¡¢¥±¥¬¤ÇµÙ¤ó¤À»þ´ü¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢GHC¥Ø¥Ó¡¼µé¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤â¤Ê¤ì¤¿¤·¡¢¤ï¤ê¤È¡Ö¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤¿¥¥ã¥ê¥¢¡×¤òÀÑ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤éWWE¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡£Á´Éô¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º¸¸ª¤Î¼ê½Ñ¤Î¤³¤È¤â¡¢¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ÊWWE»þÂå¤Î¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤ÏHideo Itami¡Ë¤³¤È¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤Î¸å¤ËWWE¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤âÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿»þ¤ÈÂç¤¤¯¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼«Ê¬¤Î»þ¤Ï¡¢¡ÖÀïÆ®µ¡¡×¤È¤«¡Ö¹üÀÞ¡×¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à°Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¡Ö¹üÀÞ¡×¤Ï¿´Äì¡¢·ù¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤á¤Ã¤Á¤ã·ù¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤â´Þ¤á¤Æ¡¢WWE¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ï³Î¼Â¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡£»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âNOAH»þÂå¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤â³Ø¤ó¤À¤·¡¢¤½¤³¤Ë¿·ÆüËÜ¤Ç¤Î¥Ò¡¼¥ëÅª¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤Î·Ð¸³¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢Á´Éô¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æº£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡WWE¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀÞ¤ì¤º¤Ë¡¢¿·ÆüËÜ¤Ç¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯2·î¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎNOAHºÆÆþÃÄ¸å¤ËºÆ¤ÓGHC¥Ø¥Ó¡¼¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤¤¿¡£²¿¤¬KENTA¤µ¤ó¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎºÃÀÞ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢´èÄ¥¤ì¤¿°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢NOAH¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¯»þ¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Î¸÷·Ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡2014Ç¯5·î¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÁÔ¹Ô»î¹ç¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¡£¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤ÇºÇ¸å¤Ë»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¢¤ÎÆü¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤¿¤¿¤«¤¯Á÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¢¤Î¸÷·Ê¤¬¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢ÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤ÆNOAH¤Î²ñ¾ì¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¹¤é¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤éÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡¢NOAH¤Î²ñ¾ì¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È´é¸þ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢WWEÂàÃÄ¸å¤Ë¿·ÆüËÜ¤Î¥ê¥ó¥°¤ò¶´¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡©
¤½¤ì¤â°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¤Þ¤Þ²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËNOAH¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç´Å¤¨¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¢¤ì¤À¤±À¹Âç¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤Þ¤¿ÉáÄÌ¤ËÌá¤Ã¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«°ã¤¦¤Ê¡¢¤È¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¿·ÆüËÜ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¥¢¥á¥ê¥«¿Ê½Ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÌ¾¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·ÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¤½¤³¤Ç¾å¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡£NOAH¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡Ö¿·ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î¸µÆü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç·ý²¦¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¼«Á³¤ËNOAH¤ËÌá¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡ºÆÆþÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇº¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Çº¤ß¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó²ÈÂ²¤Ë¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦È¿±þ¤¬¤¢¤ë¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£¤¤¤Ä¤«¤ÏNOAH¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤¯Á°¤«¤é¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2014Ç¯¤Ë½Ð¤Æ¡¢10Ç¯¶á¤¯¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤½¤í¤½¤í¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¦¤Þ¤¯½Å¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
Photo by Masato Yokoyama
º£¤ÎNOAH¤Ï¡ÉÀÎ¡É¤È²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡©
¨¡º£¤ÎNOAH¤Ï¡¢ÀÎ¤ÎNOAH¤È²ñ¼Ò¤Î¤¢¤êÊý¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿·ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë»þ¤«¤é¡ÖÀÎ¤ÎNOAH¤È¤ÏÊÌÊª¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢»°Âô¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ä¡¢´ÝÆ£¤µ¤ó¡¢¾®¶¶¤µ¤ó¡¢¿ù±º¡Ê¿ù±ºµ®¡Ë¤µ¤ó¡¢¥è¥Í¡Ê¥â¥Ï¥á¥É ¥è¥Í¡Ë¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢Á´¤¯¤ÎÊÌÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤â¡¢¤Û¤ÜÁª¼ê¤ÏÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÅö»þ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï³Î¤«¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÁý¤¨¤Æ¡¢ABEMA¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¨¡ÀÎ¤ÎNOAH¤Ï¡¢¤è¤¯¤â°¤¯¤â¡Ö¾¼ÏÂÅª¤Ê¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡×Á³¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Ï¡¢À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¤¢¤êÊý¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¿·ÆüËÜ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¨¡¤¿¤À¡¢ÆÃ¤ËWWE¤Ë¹Ô¤¯Ä¾Á°¤ÎKENTA¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¤ÎNOAH¤ËÄÌ¤¸¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥°¥Ã¥º¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤«¤â´Þ¤á¤Æ¡£
Åö»þ¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Ï²ñ¼Ò¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤é¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡¢ËÍ¤é¤ÏÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤»¤º»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤ÏÁª¼ê¤¬ÀëÅÁ¤ä±Ä¶ÈÌÌ¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ò¤È¤Ä¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥°¥Ã¥º¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£ÀÎ¤Ï¡Ö¥À¥Ã¥»¡¼¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢º£¤ÏÉáÄÌ¤ËÍß¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇµÕ¤Ë¡ÖÀÎ¤Î¥À¥µ¤¤T¥·¥ã¥ÄÍß¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡2019Ç¯¤«¤éÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ëÀ¸³è¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤â¤¦´·¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
´·¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÆüËÜ¤Ï¼«Ê¬¤Î¹ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¡ÖÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¥¢¥á¥ê¥«¤ËÌá¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÂ©È´¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
²È¤Ë¤Ï¸¤¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£±Ç²è¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦¤Î¿Í¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÉÑÈË¤Ë¤Ï´Ñ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²»³Ú¤â¡¢ÀÎ¤Ï¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ò¤±¤Ã¤³¤¦Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Î¶Ê¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£GLAY¡¢ÉÍÅÄ¾Ê¸ã¤µ¤ó¡¢Mr.Children¡¢¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤È¤«¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¸³è¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢µÕ¤Ë¥é¥Ã¥×¤ò¤¢¤Þ¤êÄ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡ÖÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤Ç±Ñ¸ì¤òÄ°¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤ÆÍÎ³Ú¤ä¥é¥Ã¥×¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¼«Á³ÂÎ¤ÇÆüËÜ¤Î¶Ê¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Photo by Masato Yokoyama
¨¡ºÇ¸å¤Ë¡¢2026Ç¯¸µÆü¤ÎNOAH¤ÎÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¡ÖLINE¥ä¥Õ¡¼ PRESENTS NOAH¡ÉTHE NEW YEAR¡É2026¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ù¥ë¥È¤ò¼º¤Ã¤¿º£¡¢¤³¤ì¤«¤éNOAH¤Ë²¿¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ËÜÍè¤Ï¤³¤Î¼èºà¤Ë¤â¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Éé¤±¤¿²ù¤·¤µ¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¥Ù¥ë¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÅöÁ³¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¦¤È¤¤¤Þ¤¤¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤¤¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ù¥ë¥È¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡ÖKENTA¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈNOAH¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¤µ¤Ã¤¤Î"¥Ï¥ó¥»¥óÍýÏÀ"¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ÂÐÅù¤Ê´¶³Ð¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¼«Í³¤ÊÆ°¤¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ù¥ë¥È¤òÍî¤È¤·¤ÆµÕ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¸µÆü¤ÎÉðÆ»´Û¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¥«¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê°ìÈ¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¥¤¥Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢NOAH¤ÈWWE¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤º£¡¢¤Þ¤¿¸µÆü¤ÎÉðÆ»´Û¤ËÃæÍ¸¿¿ÊåÁª¼ê¤¬NOAH¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¤Ê¤é¡¢ÃæÍ¸Áª¼ê¤ÈKENTAÁª¼ê¤ÎÍí¤ß¤ò¸«¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤é¡¢¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²ÄÇ½À¤¬¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Þ¤º¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸ý¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤Áª¼ê¤ò¹Ô¤Íè¤µ¤»¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Þ¤º¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢NOAH¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇWWE¤ÎÁª¼ê¤È¤ä¤ë¡¢¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â³Î¤«¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢NXT¡ÊKENTA¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿WWE»±²¼¤Î°éÀ®¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¤Î¥³¡¼¥Á¿Ø¤Ë¤Ï¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î·Á¤Ç"¸«¤»¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤"¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ì¤Ä¡¢Æ±À¤Âå¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤¢¤ëÃª¶¶¹°»êÁª¼ê¤¬¡¢2026Ç¯1.4Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç°úÂà¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£KENTA¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÃª¶¶¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¾¯¤·Áá¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤ÜÆ±À¤Âå¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿·ÆüËÜ¤Ë¤ÏÃæÍ¸¡¦Ãª¶¶¤¬¤¤¤Æ¡¢NOAH¤Ë¤Ï´ÝÆ£¡¦KENTA¤¬¤¤¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦»þÂå¤ò¤º¤Ã¤È¶¦Í¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬°úÂà¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¤½¤¦¤¤¤¦Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡×¤È¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÍ¤Ï¤Þ¤À¼¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£Ãª¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤°úÂà¥í¡¼¥É¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÃª¶¶¤µ¤ó¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥±¥¬¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡9·î¤Ë¤Ï¹â»³Á±×¢Áª¼ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¶½¹Ô¡ÖTAKAYAMANIA EMPIRE ¸¡×¤Ç ¡É¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥È¡É¤Ç¤¢¤ë¼ÆÅÄ¾¡ÍêÁª¼ê¤È¤â¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤Ë´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤È¤ÎÊª¸ì¤ÎÂ³¤¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼ÃÄÂÎ¤ò2¿Í¤Ç²ó¤í¤¦¡×¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëÌ´¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤³¤«¤Ç¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖLINE¥ä¥Õ¡¼ PRESENTS NOAH ¡ÉTHE NEW YEAR¡É 2026¡×
¡¦Æü»þ¡§1·î1Æü(ÌÚ) »î¹ç³«»Ï 15»þ00Ê¬¡¿³«¾ì 14»þ00Ê¬¡¡
¡¦²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
https://www.noah.co.jp/news/7576/
¡ÖRoad to NOAH "THE NEW YEAR" 2026¡×
¡¦Æü»þ¡§12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë17»þ¡ÁOPEN
¡¦²ñ¾ì¡§Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£ ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥º ¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¾¡¼¥ó¼ÇÀ¸¹¾ì¡¡¡Ê ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú1-3-61¡Ë
¡¦ÆâÍÆ¡§1·î1Æü ÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¸ø³«µ¼Ô²ñ¸«¤äÊªÈÎ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É
¡¦Æþ¾ì¡§ÌµÎÁ
https://www.noah.co.jp/news/7539/
¨¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ÀèÆü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤ÇYoshiki InamuraÁª¼ê¤ËÇÔ¤ì¡¢ÃÄÂÎ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ëGHC¥Ø¥Ó¡¼µé¥Ù¥ë¥È¤ò¼º¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡£
ËÜÅö¤Ï¡¢º£Æü¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤ì¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¨¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»î¹ç¸å¤ÎKENTA¤µ¤ó¤ÎÀ¶¡¹¤·¤¤É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖNOAH¤ÎÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Éé¤±¤Æ¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢NOAH¤ËºÆÆþÃÄ¤·¤Æ¼«Ê¬¤è¤ê²¼¤ÎÀ¤Âå¤È¤ä¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤â¤È¤â¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Éé¤±¤ÏÉé¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡ÖNOAH¤¬¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÍ¤Ï¤Þ¤¿ÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£Éé¤±¤¿Áê¼ê¤¬Inamura¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡11Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë´¬¤¤¤¿NOAH¤Î¥Ù¥ë¥È¤Î´¶¿¨¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ËÍ¤¬NOAH¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯NOAH¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¡¢KENTA¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Þ¤¿¸«»Ï¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êý¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ì¤Ä·ë²Ì¤ò»Ä¤¹»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¥·¥ó¥°¥ë¥ê¡¼¥°Àï¤Î¡ÖN-1 VICTORY¡×¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÁª¼ê¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¤Ï±Ê±ó¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë´ÝÆ£ÀµÆ»Áª¼ê¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿´ü´Ö¤Ï¡¢KENTA¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤É¤ó¤ÊÂÎ´¶¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»×¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤¬¼ã¼ê¤È¤·¤Æ¥¬¥ó¥¬¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Î¾®¶¶¡Ê·úÂÀ¡Ë¤µ¤ó¤ä»°Âô¡Ê¸÷À²¡Ë¤µ¤ó¤ÎÇ¯Îð¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤â¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤ò·Þ¤¨·â¤Ä·Á¤Ç¤ä¤ê¹ç¤¦Î©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÀèÇÚÉ÷¤ò¿á¤«¤»¤¿¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤È¤ÏÆ±¤¸ÌÜÀþ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÉ±ÒÀï¤â¡¢°ìÈ¯ÌÜ¤Ï´ÝÆ£¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡ÖN-1¡×¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀ¶µÜ¡Ê³¤ÅÍ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ê·ý²¦¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¼ã¤¤Áª¼ê¤È¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£Ç¯ÎðÅª¤Ë¼«Ê¬¤¬¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ö¤ó¡¢¼«Á³¤È¤½¤¦¤¤¤¦Àï¤¤¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡»°Âô¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤Î¤¬46ºÐ¤Ç¡¢KENTA¤µ¤ó¤Ïº£44ºÐ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ä¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ï¡¢KENTA¤µ¤ó¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¸ý·ö²Þ¤â´Þ¤á¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¤ä¤ê¹ç¤¦¤±¤É¡¢ÀèÇÚÉ÷¤ò¿á¤«¤¹¤è¤¦¤Ê°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¡£
¾å¤«¤éÄÙ¤¹¤è¤¦¤Ê¤ä¤êÊý¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÂÐÅù¤Ë¤ä¤ê¹ç¤¦¤Û¤¦¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÀäÂÐ¤ËÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤³¤Ë¾¡¤ÁÉé¤±¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÀÎ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®¶¶¤µ¤ó¤¬¼ã¼ê¤Ç¤³¤ì¤«¤é¾å¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¤È¥¬¥ó¥¬¥ó¤ä¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤Î»þ¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥»¥ó¤¬ÀèÇÚÉ÷¤ò¿á¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤Ç¥¬¥ó¥¬¥ó¤ä¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âÊÑ¤Ë¾å¤«¤éÌÜÀþ¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡Åö»þ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÉ÷·Ê¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤È¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Í¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤ÏSNS¤â¤¢¤ë¤·¡£
KENTAÎ®SNS¤È¥Þ¥¤¥¯ÏÀ¡½¡½¤Ê¤¼Èà¤Ï¡É±ê¾å¤·¤Ê¤¤¡É¤Î¤«¡©
¨¡¤Ç¤â¡¢X¤Î¥ì¥¹¥Ð¥È¥ë¤â´Þ¤á¤ÆSNS¤Î»È¤¤Êý¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾å¼ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£Í¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ÈËÜÅö¤Ë¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤Î¤Ç¡£»î¹ç°Ê³°¤Î¤³¤È¤Ê¤éÁê¼ê¤ò¤¤¤¸¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»î¹ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢SNS¤ÇÁê¼ê¤Î¤³¤È¤òË«¤á¤ë¤Î¤â°ã¤¦¤È»×¤¦¤·¡¢¤±¤Ê¤¹¤Î¤â°ã¤¦¡£¤½¤â¤½¤âSNS¾å¤ÇÁê¼ê¤òË«¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤¿¤éÄ¾ÀÜÁê¼ê¤Ë¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¡£¡Ö¤³¤ì¥Ï¥ó¥»¥ó¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¸À¤ï¤Í¤¨¤è¤Ê¡×¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¥Ï¥ó¥»¥ó´ð½à¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Ï¥ó¥»¥ó¤¬X¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£µÕ¤Ë¤¢¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤ÏSNS¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£»°Âô¤µ¤ó¤ä¾®¶¶¤µ¤ó¤â¤½¤¦¡£¤â¤·¡¢¤¢¤Î¤³¤í¤Î»°Âô¤µ¤ó¤¬¤¤¤Á¤¤¤Á¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤«·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¨¡¤á¤Ã¤Á¤ã·ù¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£»°Âô¤µ¤ó¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ÏÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤²ÉÌÛ¤µ¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£
¤½¤¦¡£¤¿¤Þ¤Ë»¨»ï¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ¯¸À¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤«¤é¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Í¥Á¥Í¥Á¤Ê¤ó¤«¤Ä¤Ö¤ä¤«¤ì¤¿¤é·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢SNS¤ÏÀáÅÙ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êKENTA¤µ¤ó¤ÎSNS¤Î»È¤¤Êý¤Ï¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤ÊÂç¤·¤¿¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢Í¾·×¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤Ä¤Ö¤ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£´Ö°ã¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢°ì¤Ä¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¤â¾®°ì»þ´Ö¤¯¤é¤¤¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¨¡¿äÚÊ¤·¤¿¤ê¡©
Ê¸¾Ï¤ò¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¡©¡×¤òÁÛÁü¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤«¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤«¡£É¬Í×¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Åê¹Æ¤ò¤ä¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¤½¤Î´¶³Ð¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Â¿¾¯¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤ÏÆÃ¤ËSNS¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³Ø¤ó¤ÀÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
¤¦¡¼¤ó¡Ä¡Ä¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢À³Ê¤âÂç¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¥Õ¥¡¥ó¤¤¤¸¤ê¤â¡¢¤¹¤´¤¯ÀäÌ¯¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤¤¤¸¤ê¤Ï¡¢WWE¤Ë¤¤¤¿»þ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¾å¼ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¿¿»÷¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤¸¤ëÁê¼ê¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¸«¶Ë¤á¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÈô¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ê¤Î¤«¡¢ÉáÃÊ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿Í¤«¤É¤¦¤«¡×¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íè¤¿¥ê¥×¤À¤±¸«¤ÆÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¡¢¤±¤Ã¤³¤¦ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿Í´ÖÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¸«¤¿¤¦¤¨¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¿·ÆüËÜ»²Àï»þÂå¤Ï¥Ò¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÇÍëÊ»¨¸À¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
DM¤Ê¤ó¤«¤Ç¡Ö»à¤Í¡×¤È¤«¡Ö»¦¤¹¡×¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤¢¤ì¤À¤±¥æ¡¼¥â¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¤¤¸¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£»î¹ç¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Î¥ª¥Á¤ÎÉÕ¤±Êý¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ÎÊÕ¤Ï¡¢´°Á´¤Ë¿á¤ÃÀÚ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¡Ö»à¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢ÊÌ¤Ë²¿¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î¤³¤í¤Ï¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¼«Ê¬¤¬¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤à¤·¤í¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢WWE¤ò¼¤á¤Æ¿·ÆüËÜ»²ÀïÄ¾¸å¤Ë¡ÖG1 CLIMAX¡×¤Ë½é¤á¤Æ½Ð¤¿»þ¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Î»þ¤Ë¡ÖKENTA¤Ä¤Þ¤ó¤Í¤¨¡×¤È¤«¡ÖNOAH¤Ëµ¢¤ì¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Î»þ¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤Ï¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢KENTA¤µ¤ó¤Ï¥æ¡¼¥â¥¢¤òËº¤ì¤º¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¶ÉÌÌ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£º£¤äKENTA¤µ¤ó¤Î¥¥é¡¼¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¡ÖÂÀ¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡ª¡×¤È¤«¤â¡¢»þÂåÅª¤Ë¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥é¥¤¥ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢KENTA¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤È¡¢¤Ê¤¼¤«OK¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡£
¤½¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ç¥Ö¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¥¢¥¦¥È¤À¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æ±¤¸°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¡ÖÂÀ¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤Þ¤À½À¤é¤«¤¤É½¸½¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡½À¤é¤«¤¤¤«¤Ê¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ö¥Ç¥Ö¡×¤è¤ê¤Ï³Î¼Â¤Ë½À¤é¤«¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¸À¤¤Êý¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ê¤ó¤«¤Ç¡ÖÂÀ¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬·ë¹½¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½÷À¤ÎÊý¤Ç¤â¡£
¨¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î·è¤áÂæ»ì¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤±¤É¡¢¡ÖÂÀ¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡ª¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¥ì¥¹¥é¡¼¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¨¡¤Û¤ó¤È¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤À¤±ÇÈßÑËü¾æ¤Ê¥×¥í¥ì¥¹¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¥æ¡¼¥â¥¢¤òËº¤ì¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¡¢KENTA¤µ¤ó¤¬ÀÞ¤ì¤º¤Ë¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç°ìÈÖ¥Þ¥¤¥¯¤¬¾å¼ê¤¤¤Î¤ÏKENTA¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£
¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¡¢WWE¤Ç¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤ª¾Ð¤¤¤â¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¡£
Photo by Masato Yokoyama
¨¡Ãæ³Ø¤Îº¢¤Ï¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥Ó¡¼¡×¡¢¹â¹»¤Îº¢¤Ï¡Ö¤¤¤Ê¤«¤Ã¤Ú¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£KENTA¤µ¤ó¤Î¼«ÅÁËÜ¡ØÂÀ×¡Ù¤ÇÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÆÉ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Í¤§¡Ê¾Ð¡Ë¡£WWE¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ï¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤Ç¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢WWE¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÁ´Éô¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤Ê¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Öº£¤µ¤é¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÁÇ¤ÎÉôÊ¬¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤·¤¢¤½¤³¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤Þ¤À¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¿ÍÀ¸¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£Ç¯¡¢NOAH¤Ë¥ê¥ó¥°Æâ³°¤Ç¿·É÷¤ò¿á¤«¤»¤Þ¤¯¤Ã¤¿OZAWAÁª¼ê¤¬KENTA¤µ¤óÁê¼ê¤Ë¤¢¤ì¤À¤±¸ý¤ÇÉé¤±¤¿¤Î¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤âÍ£°ìÌµÆó¤Î¥±¡¼¥¹¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢OZAWA¤ÏÆ¬¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£X¾å¤Ç¥ì¥¹¥Ð¥È¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤¹¤ë»þ¤â¡¢¤¢¤¤¤Ä¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë»þ¤¬°ìÈÖÆ¬¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Ã¤Á¤¬¤³¤ì¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤¦ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤ò²¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤âÁÛÄê¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¦Íè¤¿¤é¤³¤¦ÊÖ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾´ý¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Â¾¤Î¿Í¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö¼¡¤Î°ì¼ê¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¯ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢OZAWAÁê¼ê¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥æ¡¼¥â¥¢¤ÈÆÇÀå¡¢¤½¤Î¸»Àô¤È¤Ï
¨¡ÀÎ¤«¤é¸ý·ö²Þ¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤¤¤ä¡¢¸ý·ö²Þ¼«ÂÎ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¿¿·õ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢¸«¤Æ¤ë¿Í¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤È³°¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬¤Ê¤¤¤È¡£ÆÃ¤Ë¤¤¤Þ¤Î»þÂå¡¢SNS¾å¤ÇËÜµ¤¤Î·ö²Þ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢Âè»°¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¤Ä¤é¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¤³¤ì¤É¤¦ÃåÃÏ¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¡¢Èá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¨¡¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤è¡¢Â¾¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤À¤«¤é¥ì¥¹¥Ð¥È¥ë¤â¥×¥í¥ì¥¹¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¼ã¤¤Áª¼ê¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ä¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤È¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ØÂÀ×¡Ù¤òÆÉ¤à¤È¡¢KENTA¤µ¤ó¤ÏÀÎ¤«¤é¡Ö¾å¤«¤é²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¤µñÈÝÈ¿±þ¤¬¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¼ã¼ê¤Ë¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¹â¹»¤ÎÌîµåÉô»þÂå¤â¡¢¸åÇÚ¤Ë¼«Ê¬¤¬ÀèÇÚ¤Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤ì¤Æ·ù¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë²¼¤Ë¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡KENTA¤µ¤ó¤Ï¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¤É¤ì¤À¤±¥Ï¡¼¥É¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤³¤è¤¦¤È¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¤È¾ï¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë»°Âô¤µ¤ó¤Ï¤É¤ì¤À¤±¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬°¤¯¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÀèÇÚ¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡SNS¤Î»È¤¤Êý¤ä¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤ÎÀäÌ¯¤µ¤Ï¡¢KENTA¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¤Æ¤¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£NOAH¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤éWWE¤Ë¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ï¡¢¥±¥¬¤ÇµÙ¤ó¤À»þ´ü¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢GHC¥Ø¥Ó¡¼µé¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤â¤Ê¤ì¤¿¤·¡¢¤ï¤ê¤È¡Ö¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤¿¥¥ã¥ê¥¢¡×¤òÀÑ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤éWWE¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡£Á´Éô¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º¸¸ª¤Î¼ê½Ñ¤Î¤³¤È¤â¡¢¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ÊWWE»þÂå¤Î¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤ÏHideo Itami¡Ë¤³¤È¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤Î¸å¤ËWWE¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤âÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿»þ¤ÈÂç¤¤¯¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼«Ê¬¤Î»þ¤Ï¡¢¡ÖÀïÆ®µ¡¡×¤È¤«¡Ö¹üÀÞ¡×¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à°Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¡Ö¹üÀÞ¡×¤Ï¿´Äì¡¢·ù¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤á¤Ã¤Á¤ã·ù¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤â´Þ¤á¤Æ¡¢WWE¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ï³Î¼Â¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡£»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âNOAH»þÂå¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤â³Ø¤ó¤À¤·¡¢¤½¤³¤Ë¿·ÆüËÜ¤Ç¤Î¥Ò¡¼¥ëÅª¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤Î·Ð¸³¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢Á´Éô¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æº£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡WWE¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀÞ¤ì¤º¤Ë¡¢¿·ÆüËÜ¤Ç¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯2·î¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎNOAHºÆÆþÃÄ¸å¤ËºÆ¤ÓGHC¥Ø¥Ó¡¼¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤¤¿¡£²¿¤¬KENTA¤µ¤ó¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎºÃÀÞ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢´èÄ¥¤ì¤¿°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢NOAH¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¯»þ¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Î¸÷·Ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡2014Ç¯5·î¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÁÔ¹Ô»î¹ç¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¡£¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤ÇºÇ¸å¤Ë»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¢¤ÎÆü¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤¿¤¿¤«¤¯Á÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¢¤Î¸÷·Ê¤¬¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢ÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤ÆNOAH¤Î²ñ¾ì¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¹¤é¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤éÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡¢NOAH¤Î²ñ¾ì¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È´é¸þ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢WWEÂàÃÄ¸å¤Ë¿·ÆüËÜ¤Î¥ê¥ó¥°¤ò¶´¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡©
¤½¤ì¤â°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¤Þ¤Þ²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËNOAH¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç´Å¤¨¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¢¤ì¤À¤±À¹Âç¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤Þ¤¿ÉáÄÌ¤ËÌá¤Ã¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«°ã¤¦¤Ê¡¢¤È¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¿·ÆüËÜ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¥¢¥á¥ê¥«¿Ê½Ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÌ¾¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·ÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¤½¤³¤Ç¾å¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡£NOAH¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡Ö¿·ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î¸µÆü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç·ý²¦¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¼«Á³¤ËNOAH¤ËÌá¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡ºÆÆþÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇº¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Çº¤ß¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó²ÈÂ²¤Ë¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦È¿±þ¤¬¤¢¤ë¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£¤¤¤Ä¤«¤ÏNOAH¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤¯Á°¤«¤é¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2014Ç¯¤Ë½Ð¤Æ¡¢10Ç¯¶á¤¯¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤½¤í¤½¤í¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¦¤Þ¤¯½Å¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
Photo by Masato Yokoyama
º£¤ÎNOAH¤Ï¡ÉÀÎ¡É¤È²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡©
¨¡º£¤ÎNOAH¤Ï¡¢ÀÎ¤ÎNOAH¤È²ñ¼Ò¤Î¤¢¤êÊý¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿·ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë»þ¤«¤é¡ÖÀÎ¤ÎNOAH¤È¤ÏÊÌÊª¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢»°Âô¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ä¡¢´ÝÆ£¤µ¤ó¡¢¾®¶¶¤µ¤ó¡¢¿ù±º¡Ê¿ù±ºµ®¡Ë¤µ¤ó¡¢¥è¥Í¡Ê¥â¥Ï¥á¥É ¥è¥Í¡Ë¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢Á´¤¯¤ÎÊÌÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤â¡¢¤Û¤ÜÁª¼ê¤ÏÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÅö»þ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï³Î¤«¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÁý¤¨¤Æ¡¢ABEMA¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¨¡ÀÎ¤ÎNOAH¤Ï¡¢¤è¤¯¤â°¤¯¤â¡Ö¾¼ÏÂÅª¤Ê¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡×Á³¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Ï¡¢À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¤¢¤êÊý¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¿·ÆüËÜ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¨¡¤¿¤À¡¢ÆÃ¤ËWWE¤Ë¹Ô¤¯Ä¾Á°¤ÎKENTA¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¤ÎNOAH¤ËÄÌ¤¸¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥°¥Ã¥º¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤«¤â´Þ¤á¤Æ¡£
Åö»þ¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Ï²ñ¼Ò¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤é¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡¢ËÍ¤é¤ÏÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤»¤º»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤ÏÁª¼ê¤¬ÀëÅÁ¤ä±Ä¶ÈÌÌ¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ò¤È¤Ä¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥°¥Ã¥º¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£ÀÎ¤Ï¡Ö¥À¥Ã¥»¡¼¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢º£¤ÏÉáÄÌ¤ËÍß¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇµÕ¤Ë¡ÖÀÎ¤Î¥À¥µ¤¤T¥·¥ã¥ÄÍß¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡2019Ç¯¤«¤éÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ëÀ¸³è¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤â¤¦´·¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
´·¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÆüËÜ¤Ï¼«Ê¬¤Î¹ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¡ÖÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¥¢¥á¥ê¥«¤ËÌá¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÂ©È´¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
²È¤Ë¤Ï¸¤¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£±Ç²è¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦¤Î¿Í¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÉÑÈË¤Ë¤Ï´Ñ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²»³Ú¤â¡¢ÀÎ¤Ï¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ò¤±¤Ã¤³¤¦Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Î¶Ê¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£GLAY¡¢ÉÍÅÄ¾Ê¸ã¤µ¤ó¡¢Mr.Children¡¢¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤È¤«¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¸³è¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢µÕ¤Ë¥é¥Ã¥×¤ò¤¢¤Þ¤êÄ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡ÖÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤Ç±Ñ¸ì¤òÄ°¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤ÆÍÎ³Ú¤ä¥é¥Ã¥×¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¼«Á³ÂÎ¤ÇÆüËÜ¤Î¶Ê¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Photo by Masato Yokoyama
¨¡ºÇ¸å¤Ë¡¢2026Ç¯¸µÆü¤ÎNOAH¤ÎÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¡ÖLINE¥ä¥Õ¡¼ PRESENTS NOAH¡ÉTHE NEW YEAR¡É2026¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ù¥ë¥È¤ò¼º¤Ã¤¿º£¡¢¤³¤ì¤«¤éNOAH¤Ë²¿¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ËÜÍè¤Ï¤³¤Î¼èºà¤Ë¤â¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Éé¤±¤¿²ù¤·¤µ¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¥Ù¥ë¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÅöÁ³¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¦¤È¤¤¤Þ¤¤¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤¤¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ù¥ë¥È¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡ÖKENTA¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈNOAH¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¤µ¤Ã¤¤Î"¥Ï¥ó¥»¥óÍýÏÀ"¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ÂÐÅù¤Ê´¶³Ð¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¼«Í³¤ÊÆ°¤¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ù¥ë¥È¤òÍî¤È¤·¤ÆµÕ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¸µÆü¤ÎÉðÆ»´Û¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¥«¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê°ìÈ¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¥¤¥Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢NOAH¤ÈWWE¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤º£¡¢¤Þ¤¿¸µÆü¤ÎÉðÆ»´Û¤ËÃæÍ¸¿¿ÊåÁª¼ê¤¬NOAH¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¤Ê¤é¡¢ÃæÍ¸Áª¼ê¤ÈKENTAÁª¼ê¤ÎÍí¤ß¤ò¸«¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤é¡¢¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²ÄÇ½À¤¬¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Þ¤º¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸ý¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤Áª¼ê¤ò¹Ô¤Íè¤µ¤»¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Þ¤º¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢NOAH¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇWWE¤ÎÁª¼ê¤È¤ä¤ë¡¢¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â³Î¤«¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢NXT¡ÊKENTA¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿WWE»±²¼¤Î°éÀ®¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¤Î¥³¡¼¥Á¿Ø¤Ë¤Ï¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î·Á¤Ç"¸«¤»¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤"¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ì¤Ä¡¢Æ±À¤Âå¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤¢¤ëÃª¶¶¹°»êÁª¼ê¤¬¡¢2026Ç¯1.4Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç°úÂà¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£KENTA¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÃª¶¶¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¾¯¤·Áá¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤ÜÆ±À¤Âå¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿·ÆüËÜ¤Ë¤ÏÃæÍ¸¡¦Ãª¶¶¤¬¤¤¤Æ¡¢NOAH¤Ë¤Ï´ÝÆ£¡¦KENTA¤¬¤¤¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦»þÂå¤ò¤º¤Ã¤È¶¦Í¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬°úÂà¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¤½¤¦¤¤¤¦Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡×¤È¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÍ¤Ï¤Þ¤À¼¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£Ãª¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤°úÂà¥í¡¼¥É¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÃª¶¶¤µ¤ó¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥±¥¬¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡9·î¤Ë¤Ï¹â»³Á±×¢Áª¼ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¶½¹Ô¡ÖTAKAYAMANIA EMPIRE ¸¡×¤Ç ¡É¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥È¡É¤Ç¤¢¤ë¼ÆÅÄ¾¡ÍêÁª¼ê¤È¤â¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤Ë´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤È¤ÎÊª¸ì¤ÎÂ³¤¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼ÃÄÂÎ¤ò2¿Í¤Ç²ó¤í¤¦¡×¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëÌ´¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤³¤«¤Ç¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖLINE¥ä¥Õ¡¼ PRESENTS NOAH ¡ÉTHE NEW YEAR¡É 2026¡×
¡¦Æü»þ¡§1·î1Æü(ÌÚ) »î¹ç³«»Ï 15»þ00Ê¬¡¿³«¾ì 14»þ00Ê¬¡¡
¡¦²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
https://www.noah.co.jp/news/7576/
¡ÖRoad to NOAH "THE NEW YEAR" 2026¡×
¡¦Æü»þ¡§12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë17»þ¡ÁOPEN
¡¦²ñ¾ì¡§Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£ ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥º ¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¾¡¼¥ó¼ÇÀ¸¹¾ì¡¡¡Ê ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú1-3-61¡Ë
¡¦ÆâÍÆ¡§1·î1Æü ÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¸ø³«µ¼Ô²ñ¸«¤äÊªÈÎ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É
¡¦Æþ¾ì¡§ÌµÎÁ
https://www.noah.co.jp/news/7539/