【就職活動】地獄の231連敗…落ち続けた私がたどり着いた成功の法則は「受かろうとしない」こと【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ブラックな職場を退職し、ホワイトな企業を求めて転職活動を始めたじょんさん。行きたい会社には採用されず、微妙にひっかかる会社の内定を断っていると、231社もの会社を受けていることに気づいた!?転職活動の大変さを描いた、じょん(@John25uru)さんのエッセイ漫画「転職編」を紹介するとともに、再就職の秘訣など話を聞く。
■面接官の一言に不採用を確信…「おちゃめさが足りない」!?
本作は、4年勤めたブラック企業を退職後、ホワイト企業への転職を目指して就職活動をしたじょんさんの実録エッセイだ。前職がハードワークだったじょんさんの希望条件は、残業が少なく休日が多いことで「ワークライフバランスが転職の第一の軸でしたね」と語る。
ところが応募した企業はことごとく不採用で、気づけば応募社数は231社を超えていた。なかには、ナッツアレルギーにもかかわらずナッツメーカーに応募したことも。じょんさんの「転職編」で印象的だったのは、ある企業での最終面接での質問だ。「御社で働く上で大切なことは何でしょうか？」と尋ねたところ、「逆になんだと思いますか？」とまさかの逆質問！戸惑いながら「主体性でしょうか」と答えると、面接官は「それも大事ですね。あとはおちゃめさ、かな？」と回答。結果はやはり不採用となった。
ゲームのシナリオライターに応募したらアダルトゲームのシナリオライターだったり、面接で月給はいくらがいいか聞かれたり、様々な就活体験をしたじょんさん。採用されるために必要なことを聞くと「受かろうとしないことだと思います(笑)」と即答。そして「強みや特性、価値観など人それぞれ違うので、これがおすすめ！といった職業はないですが、自己理解をして『自分がやりたいことや得意なこと、価値観は何かを知ること』がまず重要だと思います」と、怒涛の転職活動を経て、無事にホワイト企業に就職を果たしたじょんさんがたどり着いた転職の秘訣を私たちに教えてくれた。
取材協力：じょん(@John25uru)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。