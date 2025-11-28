Alibaba¤¬¼«¼ÒAI¤ÎQwen¤òÅëºÜ¤·¤¿AI¥°¥é¥¹¡ÖQuark AI Glasses¡×¤òÈ¯É½
¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î2025Ç¯11·î27Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂç¼ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¤Ç¤¢¤ëAlibaba¤¬¡¢¼«¼Ò¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖQwen¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿AI¥°¥é¥¹¡ÖQuark AI Glasses¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Quark AI Glasses¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖS1¡×¤È¡¢Î÷²ÁÈÇ¤Î¡ÖG1¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Alibaba Launches New Quark AI Glasses Series in China, Deeply Integrated with Qwen | Alizila
Alibaba (BABA) Releases Quark Smart Glasses With Its Qwen AI Built In - Bloomberg
Quark AI Glasses¤Ï²»À¼¤È»ë³Ð¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÎAI¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡¢AI¥°¥é¥¹¤Ç¤¹¡£Alibaba¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëQwen¤È¡¢AI¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¡ÖQwen App¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖHello Qwen¡×(¥Ï¥í¡¼¡¢¥¯¥¦¥§¥ó)¤È¤¤¤¦²»À¼¥³¥Þ¥ó¥É¤ä¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£AI¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç³°½ÐÀè¤Ç¤ÎËÝÌõ¡¢²ñµÄ¤Î¥á¥â¼è¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¡¢¥é¥¤¥Ö¥Æ¥ì¥×¥í¥ó¥×¥¿¡¼¡¢¶áÎÙ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¸¡º÷¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Alipay¡¢Amap¡¢Taobao¡¢Fliggy¤È¤¤¤Ã¤¿Alibaba¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡¢QQ Music¤äNetEase Cloud Music¤È¤¤¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¿¼¤¯Åý¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
S1¤Ï°ìÆüÃæ²÷Å¬¤ËÁõÃå¤Ç¤¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ÌÀ¤ë¤¯¥¯¥ê¥¢¤Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¥Þ¥¤¥¯¥íOLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢¹âÀÇ½¥Ç¥å¥¢¥ë¥Á¥Ã¥×¡¢¹üÅÁÆ³µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¹âÅÙ¤Ê²»À¼Ç§¼±µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶È³¦½é¤Î¸ò´¹²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÂç24»þ´Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶îÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï3799¸µ(Ìó8Ëü4000±ß)¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
S1¤Ï0.6ÉÃ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥Õ¥©¥È¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¢³ê¤é¤«¤Ê3KÆ°²è¡¢AI¶¯²½¤Î4K½ÐÎÏ¡¢Âî±Û¤·¤¿Äã¾ÈÅÙÀÇ½¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤Ç¤âÆ°²è»£±Æ¤Ç¤â¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎÉÁ¼Ì¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÈ¼«¤ÎSuper Raw¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢Ìë´Ö»£±Æ¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê±ÇÁü¤ò»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
G1¤ÏÉáÃÊ»È¤¤¤ËºÇÅ¬¤ÊAI¥°¥é¥¹¤Ç¡¢½Å¤µ¤Ï¤ï¤º¤«40¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò½ü¤¯¥³¥¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ÏS1¤È¶¦ÄÌ¤Ç¡¢¹â²»¼Á¤ª¤è¤Ó¹â²è¼Á¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Í¥¤ì¤¿AIµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï1899¸µ(Ìó4Ëü2000±ß)¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Quark AI Glasses¤ÏÀ¸À®AI¤ÈÂ¾¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁÐÊý¸þÀÜÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥×¥óÉ¸½à¤Ç¤¢¤ëMCP¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼³«È¯¼Ô¤¬Quark AI Glasses¸þ¤±¤ÎAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼ê·Ú¤Ë³«È¯²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Alibaba¤Î¥¦¡¼¡¦¥¸¥¢Éû¼ÒÄ¹¤ÏQuark AI Glasses¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖAI¥°¥é¥¹¤ÏAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤¢¤é¤æ¤ëÍ×ÁÇ¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢Â¾¤ËÎà¤ò¤ß¤Ê¤¤¶¯ÎÏ¤Ê¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡×¡Ö¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤È¡¢AI¥°¥é¥¹¤ÏAI»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î³×¿·Åª¤ÊÊýË¡¤Ø¤ÎÈâ¤ò³«¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Quark AI Glasses¤ÏQwen¤È¶ÛÌ©¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âQwen¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¡¢AI¤¬¸½¼ÂÀ¤³¦¤È¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ËÀÜÂ³¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤Ç²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìÄ´ºº²ñ¼Ò¤ÎIDC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë»Ô¾ì¤ÏÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯Âè2»ÍÈ¾´ü¤Ë¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç9.6¡óÁý¤È¤Ê¤ë1²¯3650ËüÂæ¤Î¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬½Ð²Ù¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¤³¤Î¤¦¤ÁÌó5000ËüÂæ¤¬½Ð²Ù¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ú¤Â³¤À¤³¦ºÇÂç¤Î»Ô¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£