ヒーローズは、なか憲人氏によるマンガ「とくにある日々」7巻を11月29日に発売する。価格は990円。また、発売を記念したプレゼントキャンペーンを11月28日より実施する。

本作はマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて連載されている、JKがなんでもない日を楽しむ学園マンガ。7巻でも、体育祭や学園祭のようなイベントがなくても、やることがありすぎる日々を過ごす。

また、7巻の発売と連載100話達成を記念して、Xにて引用リポストキャンペーンを実施。キャンペーンの投稿を引用リポストすることで、描き下ろしイラストのアクリルスタンド、または第6巻のカバーを印刷したクリアファイルが、合計10名にプレゼントされる。期間は11月28日から12月12日23時59分まで。

【キャンペーン情報】【「とくにある日々」7巻 あらすじ】

仲良しＪＫのしいちゃんときみちゃんは、部活やそれ以外などの色んなことをこなしながら楽しい日々を送っていた。

体育祭や学園祭みたいなイベントがなくても、やることがありすぎるので何もなくても毎日が、とくにある日々、第７巻。

(C)なか憲人 / ヒーローズ