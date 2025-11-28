『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』映像解禁「誰かがやらなければならないこと」
アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』（2021年公開）シリーズの最新作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（2026年1月30日公開）の幕間映像が解禁された。
映像は、第1章の公開時に行われたハサウェイ役小野賢章のインタビューや前作の主題歌「閃光」を歌う[Alexandros]のSPライブの模様など、当時の熱狂ぶりを感じさせる内容となっている。
「もう後戻りできないスタートラインに踏み込んでしまった」という小野賢章の言葉の通り、ハサウェイは地球連邦軍の英雄の息子でありながら、「誰かがやらなければならないこと」という想いで圧制を強いる地球連邦政府に対して、閣僚の暗殺という形で抵抗するマフティーのリーダーを背負うことを選択する。そして謎の少女ギギは、ハサウェイの“一人の青年として”の一面を浮き立たせ、その選択と決意を揺るがす存在に。果たしてハサウェイにどんな運命が待ち受けているのか。
『閃光のハサウェイ』は、2019年に迎えたガンダム誕生40周年、さらに宇宙世紀の次の100年を描く「UC NexT 0100」プロジェクトの映画化作品第2弾として制作されたもの。
アムロとシャアによる最後の決戦を描いた『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』（1988）の世界観を色濃く継承する作品で、反地球連邦政府運動「マフティー」の戦いを縦軸に、そのリーダーであるハサウェイ・ノア、謎の美少女ギギ・アンダルシア、連邦軍大佐ケネス・スレッグの交差する運命を横軸に描く。
2021年に公開された第1作目『閃光のハサウェイ』は、興行収入22.3億円を突破する大ヒットとなった。『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』では、シリーズ史上、もっとも濃密なドラマが展開され、少女ギギにかつてのトラウマを思い出すハサウェイが、彼女の言葉に翻弄されながらもマフティーとしての目的、アデレード会議襲撃の準備を進めていくストーリーが展開される。
