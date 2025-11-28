歌舞伎俳優の市川染五郎が来年５、６月に出演する舞台「ハムレット」のキービジュアルが２８日、初公開された。

人間の苦悩を深く描いた傑作として愛されてきたシェークスピアの四大悲劇の一つ「ハムレット」にストレートプレイ初挑戦・初主演の染五郎が挑む。パリ・オートクチュール・ファッションウィークで唯一の日本人デザイナーとして継続的にコレクションを発表するファッションデザイナーの中里唯馬（なかざと・ゆいま）氏がキービジュアルのためだけにデザインを担当。奇跡のコラボが実現した。

染五郎は撮影を振り返り「衣装とロケーションとが見事に調和しており、身につけていても、海や自然と一体化していくような感覚を覚えました。波の動きや天気の移り変わりが、さまざまな葛藤を抱えめまぐるしく揺れ動いていくハムレットの心情と重なり、本番に向けてインスピレーションをいただいた、刺激的な時間でした」とコメント。中里氏は「絶え間なく続く人類の戦いの歴史。しかし、染五郎さん演じるハムレットは、どこか違う道を示してくれるのではないか、そんな希望をカメラのファインダーをのぞきながら感じました」と語った。

染五郎が主人公のハムレット役、當真あみがヒロインのオフィーリア役を演じる。石黒賢、柚香光、梶原善、石川凌雅、横山賀三らも出演する。来年５月の東京・日生劇場から、６月の大阪・ＳｋｙシアターＭＢＳ、愛知・名古屋文理大学文化フォーラム（稲沢市民会館）で上演する。