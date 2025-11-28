スザンヌ、母手作りの“バブーシュカ”を披露 “センス抜群”冬コーデに反響「フワフワで暖かそう〜」「お洒落過ぎて」
1児の母でタレントのスザンヌ（39）が27日、自身のインスタグラムを更新。母・キャサリンさん手作りの“バブーシュカ”を着用した冬の私服コーデを披露した。
【写真】「めちゃ可愛い」母手作りの“バブーシュカ”をかぶったスザンヌ
スザンヌは「母手作りバブーシュカ第2弾 これかぶり方正解？笑」とつづり、白いニット素材のバブーシュカに三つ編みを合わせたショットを公開。ファーアウターにチェックのフリルスカートを合わせたスタイリングを披露し、あたたかみのある雰囲気になっている。
かぶり方に不安そうだったが、「耳と頭ほかほかしてめちゃあったかい」と感想を伝え、母手作りの作品に満足げな様子を見せていた。
この投稿に、コメント欄には「お洒落過ぎてわからん」「スザンヌちゃんのお母さんも手先が器用なんですね 手作りなんだもんね 今日も素敵コーデだね」「編み込みヘアもめちゃ可愛いです」「フワフワで暖かそう〜」「スザンヌちゃん可愛い」「バリかわいいばい」など、ファンから絶賛の声が多数寄せられている。
