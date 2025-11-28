ヤクルト・沢井廉外野手（２５）が２８日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸１０００万円でサインした（金額は推定）。

３年目の今季は２７試合で打率１割８分７厘、１本塁打、３打点。２軍では８６試合で打率２割１分６厘、１０本塁打、２８打点だった。村上宗隆がメジャー移籍となる来季、池山新監督からも期待される左の大砲候補は「『期待してるよ』という言葉はもうずっと、みんなからかけていただいているので。プレッシャーに感じず、自分のできる１打席をやっていきたいなと思います」と力を込めた。

今オフの自主トレは原樹理に紹介してもらった吉田正尚（Ｒソックス）らと沖縄で行う予定。昨オフに実現するはずだったが、吉田が右肩手術を受けたことで先送りになっていた。沢井は「（吉田とは）身長とか体格も近い部類というか、その中でメジャーで活躍されていたり、日本でもタイトルを取るような選手はなかなか、僕が見ている限りいないなと感じたので。同じ左打者ですし、目指すところなので。打撃を聞いていきたいです」と目を輝かせた。