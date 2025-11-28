【UEFA ヨーロッパリーグ】フェイエノールト 1−3 セルティック（日本時間 11 月 28 日／スタディオン・フェイエノールト）

【映像】急加速にGK驚愕「超高速鬼プレス」

セルティックのFW前田大然が、高速プレスで相手GKのミスを誘発し、ゴールをお膳立て。圧巻のフルスプリントに、ファンが驚愕している。

日本時間11月28日のUEFAヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第5節で、セルティックがアウェイでフェイエノールトと対戦。両チーム合わせて日本人4選手が先発した一戦で、スコットランドの雄が3-1での勝利を収めた。その43分、日本の韋駄天が超人的な走力を見せる。

フェイエノールトが自陣左サイドでパスを繋ぐ中、セルティックは前からプレッシャーを掛けていく。セルティックのMFアルネ・エンゲルスがフェイエノールトのDFセム・スタインに寄せていき、DF渡辺剛にバックパス。これをスイッチに前田がアプローチ。さらにボールが渡辺からGKティモン・ヴェレンロイターに渡ると、前田は再び追いかける。トラップの瞬間に急加速して一気に間合いを詰め、スライディングでパスミスを誘発。ボールがペナルティーエリア手前のMF旗手怜央のもとに転がり、旗手が無人のゴールに流し込んで逆転に成功した。

解説・北澤豪氏は「追い込んどいての旗手ダイレクトでしたね。（バックパスをそのまま）前田が行くんですよね。（GKは）ビビりますよね。加速の上にさらなる加速がありますよね」とスピードに感嘆した。

ファンもSNS上で「バチクソ速いって」「前田の鬼プレス」「大然のスピードが生きた！」「いいぞ前田！！」「加速えぐいって」「大然のハイプレスからミスパス誘発させて旗手のゴールとか胸熱」「前田大然の足の速さをなめすぎたな」と興奮しながら驚いている。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAヨーロッパリーグ）