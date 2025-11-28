イケメン雀士のどこのツボに入ったのか。とにかく笑顔が収まらなかった。「大和証券Mリーグ2025-26」11月27日の第2試合、EX風林火山・内川幸太郎（連盟）が放銃した直後から、しばらくニヤニヤした表情が止まらず、実況者から「まだ笑ってるんすよ！」とツッコミが入る珍場面があった。

【映像】照れくさかった？イケメン内川、放銃したのにニヤニヤ顔が止まらない

場面は南1局1本場。内川は3万6500点持ちでトップ目を走っていた。対子が多めに見えるがタンヤオでアガる分には困らないといったような好配牌。ここからどう仕上げていくか注目されていた。どんどんと有効牌を引き4巡目にはテンパイしたが、役がないこともある9索をツモ切り。じっくり育てた後、9巡目に8索を引いたところでアガればタンヤオと一盃口が確定するカン7索のリーチを打った。

ところがこのカン7索、局の中盤にして純カラだった。BEAST X・下石戟（協会）が7索を暗刻で抱えていたからだ。そのまま局は進行し、河も3段目に突入。すると下石が15巡目、7索3枚を抱えたまま6・9筒の追っかけリーチを打った。この時点で内川がアガれる可能性は完全に消えてしまった。

16巡目、内川は肝を冷やす。下石の入り目であった5索、しかも赤5索を引いてしまうと、なんとか放銃を回避できたとホッとした表情。ところがこの先に罠が待っていた。U-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）が下石のハイテイをずらすために七万をチーしたことがきっかけだ。

実況・日吉辰哉（連盟）は「ハイテイずらしだ。内川、むしろハイテイずらしはうれしい。風林火山サポーターからすると『いいぞ、剛さん』と」と伝えると、さらにその先を予想するかのように「そして六万、掴ませるのか」と語った直後、なんと内川は六万を引いてしまい、下石に放銃した。

結果的に小林に当たり牌を送り込まれた格好になった内川は、直後から笑ったようななんとも絶妙な表情を浮かべると「今のは覚悟してた放銃笑」「リアクションが面白い」「にこにこしてる内川」とファンからツッコミが入った。ところが内川は、次の局に移ってもまだ笑顔が収まらない。これには日吉も「照れてるんですよ。いろいろ考えてますね。ちょっとまだ笑ってますよ！ニヤついてるんですよ！」と声を張り上げていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

