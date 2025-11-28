２８日前引けの日経平均株価は前日比２２円３４銭安の５万０１４４円７６銭。前場のプライム市場の売買高概算は８億４４３５万株、売買代金概算は２兆２１４億円。値上がり銘柄数は１１２４、値下がり銘柄数は４１９、変わらずは６５銘柄だった。



日経平均株価は小幅安。前日の米株式市場は感謝祭の祝日で休場だった。やや手掛かり材料難となるなか、日経平均株価は小幅に上昇してスタートしたが上値は重く、買い一巡後はマイナス圏に転じ、午前１０時過ぎには一時５万台を割り込む場面があった。ただ、３月期決算企業の中間配当の支払いに伴う配当再投資の動きも指摘されるなか、鉄鋼や食料品などバリュー株は底堅く推移。東証プライム市場の約７割の銘柄は上昇しＴＯＰＩＸは小幅高となった。



個別銘柄では、ディスコ＜6146＞やキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞、東京エレクトロン＜8035＞が安く、フジクラ＜5803＞やサンリオ＜8136＞が軟調。ＪＸ金属＜5016＞やキーエンス＜6861＞が安い。半面、ソフトバンクグループ＜9984＞やアドバンテスト＜6857＞が高く、三菱重工業＜7011＞や東京電力ホールディングス＜9501＞が上昇。三井Ｅ＆Ｓ＜7003＞が急伸した。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

