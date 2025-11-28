ボディビル日本一に輝いた“イケメン高校生”の日常生活に密着。8人兄弟の大家族の朝食を担当するいおうの自宅の冷蔵庫に注目が集まった。

【映像】「コストコの陳列みたい！」自宅冷蔵庫の中身

ABEMAにて11月26日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#31では、『今日好き』に出演し、ボディビル日本一に輝いた経験もある、いおう（榎田一王）の密着映像が公開された。

いおうといえば、8人兄弟の大家族、いおうは三男だ。特技はご飯を作ることで、弟と妹の朝ごはん＆お弁当を作っている。朝6時からのトレーニングを終えて、朝7時、いおうは自宅のキッチンに立っていた。スタッフが「朝食をいおうくんが作ってるの？」と聞くと、いおうは「そうですね」と言って、疲れている様子も見せずに朝食作りを行った。

大家族だけに信じられないほどの量の卵を使い、卵焼きを作るいおう。そして朝から「いおう特製ローストチキン」もいただくという。またいおうは兄弟たちのお弁当も担当している。

そんないおうの自宅のキッチンには冷蔵庫が2台。その中には約15kgのお肉、卵が約50個入っていた。いおうは「ここはタンパク質エリア」とボディビルダーらしい冷蔵庫の使い方を明かし、番組MCのNONSTYLE・井上は冷蔵庫の中を見て、「コストコの陳列やないか！」「一般家庭とはレベルが違うな」と驚いていた。