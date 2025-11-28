クリスマスはやっぱりこの映画を見ないと始まらない！日本では1991年に公開され、主人公ケビン役のマコーレー・カルキンを一気にスターダムに押し上げた空前の大ヒット作『ホーム・アローン』（米・1990）を12月19日（金）よる9時〜11時4分 日本テレビ系「金曜ロードショー」で放送。

監督はクリス・コロンバス。後にあの「ハリー・ポッター」シリーズの監督も務め、子役の表情豊かな姿を引き出すのが抜群に上手い映画界の名匠。脚本家として『グレムリン』『グーニーズ』を担当、製作総指揮のスティーヴン・スピルバーグに「驚異の天才」と評された。監督としても『ホーム・アローン』『ホーム・アローン2』『ミセス・ダウト』などコメディー映画を次々と大ヒットさせた。

悪役のおまぬけ泥棒たちも大人気！兄貴分のハリー役には、名優ジョー・ペシ。アメリカでは本作と同年に公開されたマーティン・スコセッシ監督のマフィア映画の傑作『グッドフェローズ』（1990）でアカデミー賞助演男優賞を獲得した他、同じく『カジノ』（1995）、セルジオ・レオーネ監督の大作『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』（1984）、でもマフィアを演じたギャング映画の重鎮。

もう一人、弟分のマーブ役にはダニエル・スターン。エミー賞に輝いたTVシリーズ『素晴らしき日々』（1988〜93）では主人公ケビンの後年の声とナレーションを務め、日本では『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』と同時上映されたティム・バートン監督の『フランケンウィニー』で主人公の父親を演じている実力派。

そんなキャストが演じる泥棒たちを、斬新かつ痛快なアイデアで撃退していくケビン少年の活躍は、何度見ても楽しめること間違いなし！

【作品情報】

◆監督：クリス・コロンバス

◆脚本／製作：ジョン・ヒューズ

◆撮影：ジュリオ・マカット

◆音楽：ジョン・ウィリアムズ

◆出演 （）内は声の出演

ケビン：マコーレー・カルキン（矢島晶子）

ハリー：ジョー・ペシ（青野武）

マーブ：ダニエル・スターン（江原正士）

ピーター：ジョン・ハード（有本欽隆）

ケイト：キャサリン・オハラ（鈴木弘子）

マーリー：ロバーツ・ブロッサム（清川元夢）

リニー：アンジェラ・ゴーサルズ（神代知衣）

バズ：デヴィン・ラトレイ（高木渉）

フランクおじさん：ゲリー・バンマン（富田耕生）

ミーガン：ヒラリー・ウルフ（ならはしみき）

ガス・ポリンスキー：ジョン・キャンディ（屋良有作）

ジェフ：マイケル・C・マロンナ（伊倉一恵）

レスリーおばさん：テリー・スネル（片岡富枝）

◆ストーリー

ケビンの家では、伯父さんの転勤にともない、パパにママ、姉2人兄2人と一緒に、パリへ家族旅行をする事になり大忙し！おまけに、いとこたちも含めて総勢15人の大移動に。出発の日の朝、あわてて家を出たママは飛行機の中で何かを忘れたことに気付く。それは8歳の息子ケビンだった！両親は、あわてて家に引き返そうとしたが、あいにくクリスマス休暇で飛行機はどこも満席。一方、ひとり残されたケビンは、誰もいない家で思いっきり自由を満喫していたのだった。そして、ひとりで買い物に出掛けた時、前科のある殺人鬼だという噂の、隣に住むマーリー老人に会う。びっくりして逃げ出すケビンの前に、ハリーとマーブという怪しい男の影が…。彼らは、留守中のケビンの家をねらう強盗だったのだ！！

