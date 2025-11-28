元ベビタピ店員・ののち、水色ヘア＆ボーイッシュコーデで雰囲気ガラリ「一瞬誰かと」「惚れた」の声
【モデルプレス＝2025/11/28】クリエイターのののちが11月26日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を投稿し、反響が寄せられている。
【写真】元ベビタピ人気店員「一瞬誰かと」衝撃のイメチェン姿
ののちは「どっちか決めなくてもよくない？？」とつづり、ボーイッシュにイメージチェンジした姿を投稿。水色のショートヘアにフードを被ったスウェットのコーディネート姿を披露している。
この投稿にファンからは「一瞬誰かと思った」「かっこいい系も素敵」「惚れた」「雰囲気大好き」などといった声が寄せられている。
ののちは、元恋人のりくとのカップルチャンネル（現在はののち単独のYouTubeチャンネルに移行）がきっかけで知名度を拡大したインフルエンサー。クレーンゲームでほしい景品が取れずののちが涙する動画で注目を浴び、その人懐っこい姿から“犬系彼女”と呼ばれていた。SNSで話題のしなこが店長を務める原宿のタピオカ店「ベビタピトーキョー原宿店（ベビタピ）」の店員としても注目を集め、6月30日に卒業した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元ベビタピ人気店員「一瞬誰かと」衝撃のイメチェン姿
◆ののち、雰囲気ガラリなイメチェン姿披露
ののちは「どっちか決めなくてもよくない？？」とつづり、ボーイッシュにイメージチェンジした姿を投稿。水色のショートヘアにフードを被ったスウェットのコーディネート姿を披露している。
◆ののちのボーイッシュな姿が話題
この投稿にファンからは「一瞬誰かと思った」「かっこいい系も素敵」「惚れた」「雰囲気大好き」などといった声が寄せられている。
ののちは、元恋人のりくとのカップルチャンネル（現在はののち単独のYouTubeチャンネルに移行）がきっかけで知名度を拡大したインフルエンサー。クレーンゲームでほしい景品が取れずののちが涙する動画で注目を浴び、その人懐っこい姿から“犬系彼女”と呼ばれていた。SNSで話題のしなこが店長を務める原宿のタピオカ店「ベビタピトーキョー原宿店（ベビタピ）」の店員としても注目を集め、6月30日に卒業した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】