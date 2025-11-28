トランプ大統領がベネズエラからの麻薬密輸対策として地上での取り締まりを開始すると明らかに　9月以降海上で圧力強める

アメリカのトランプ大統領は27日、ベネズエラからの麻薬の密輸対策として、近く地上での取り締まりを開始すると明らかにしました。

トランプ大統領は、「海上での密輸を望まない人々が増えていることに気づいているだろう。われわれは地上での密輸も阻止し始める。地上の方がより簡単だが、それはまもなく開始される」と話しました。

トランプ大統領は、アメリカ軍の関係者とオンラインで会談し、ベネズエラからの麻薬の密輸対策として、近く地上での取り締まりを開始すると明らかにしました。

トランプ大統領は、さらに「ベネズエラの麻薬密売組織はアメリカに毒物を送り込んでおり、毎年数十万人の命を奪っている。私たちはその状況に対処する。彼らに警告をした」とも語り、地上で行う取り締まりの正当性を主張しました。

トランプ政権は9月以降、中南米の海域で20回以上「麻薬運搬船」を攻撃し、あわせて80人以上を殺害しているほか、原子力空母「ジェラルド・フォード」などをカリブ海に展開し、軍事的圧力を強めています。

地上での対策が行われれば、ベネズエラとの緊張が一段と高まることが予想されます。