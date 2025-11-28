瀬川陽菜乃（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/28】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃が11月27日、自身のInstagramを更新。2つのコーディネートで踊る姿を披露し、反響が寄せられている。

◆瀬川陽菜乃、“へそ出し”コーデで美ウエスト披露


瀬川は「これであなたもモテる女の子こーで」とつづり、部屋着からチェンジする動画を公開。美しいウエストがのぞくインナーにチェックのカーディガンを羽織ったスタイルを披露している。またコーディネートチェンジ後は、グレーのニットセットアップで、ショートパンツとロングブーツから美しい脚を見せた。

◆瀬川陽菜乃の美ウエストが話題


この投稿には「スタイル良すぎ」「腹筋割れてない？」「ウエスト綺麗」「脚長い」「トレーニング方法教えてほしい」などといったコメントが寄せられている。

「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」に参加した。（modelpress編集部）

