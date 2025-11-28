¡Ö¤½¤Î²¿ÇÜ¤â¶¯¤¯¡ª¡ª¡×¤¢¤Î¥®¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¡Ä¡¡¥í¥³¥Ç¥£¡¦Æ²Á°¤ËÄ¶¶¯Îõ¥Ó¥ó¥¿¡ª¡©
¥í¥ó¥°¥³ー¥È¥À¥Ç¥£¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡¢¥»¥ë¥é¥¤¥È¥¹¥Ñ¡¢³¿Äâ¤È¤¤¤¦¡¢¼ÂÎÏ½½Ê¬¤Î´ØÀ¾¥³¥ó¥È·Ý¿Í4ÁÈ¤¬¡¢½µÂØ¤ï¤ê¤Î´ØÀ¾¤æ¤«¤ê¥²¥¹¥È¡É¥ª¥â¡¦¥í¡¦¥Ó¥È¡É¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ãÁ³¤¿¤ë¡É´ØÀ¾È¯¥³¥ó¥È¡É¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¡¢´ØÀ¾È¯¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈŽ¢¥³¥ó¥ÈŽ¥¥ÇŽ¥¥ó¥¬¥ÊŽ£(Á´9²ó) ¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
12·î1Æü(·î)ÊüÁ÷²ó¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥²¥¹¥È¡É¥ª¥â¡¦¥í¡¦¥Ó¥È¡É¤Ï¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡ª ¥í¥ó¥°¥³ー¥È¥À¥Ç¥£¡¢¥»¥ë¥é¥¤¥È¥¹¥Ñ¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡¦ÄÔ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥³¥ó¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡ª
Æ²Á°¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÍ§Ã£¤ËºÆ²ñ¤·¡¢Æ°ÍÉ¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡© ¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡¦ÄÔ¤Î»Ð¤Ë
¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬Ä©Àï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎºÇ²Ì¤Æ¤Ë¤¢¤ëÂ¼¡Ö¤Ï¤Æ¤Ï¤ÆÂ¼¡×¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥³¥ó¥È¡£Â¼¤Î¥µ¥Ã¥«ーÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¾¯Ç¯¤¿¤Á(ÅÆ¡¢ÄÔ¡¢Âç¿Ü²ì¡¢Èî¸å)¤¬ºÇ¸å¤Î¸ø¼°Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¾®³Ø¹»¤Î¤È¤¤ËÅìµþ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿Í§¤À¤Á(Æ²Á°)¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ°ì½ï¤ËÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢Æ²Á°¤Ï¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ë¼ª¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤Ê¾×·â¤Î»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤·¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤¹¤ëÄÔ¾¯Ç¯¤Î»Ð¡¦¤æ¤¦¤Ê(¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß)¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤Ê¤¼¤«¶¯Îõ¤¹¤®¤ë¥Ó¥ó¥¿¤òÆ²Á°¤Ë¤ª¸«Éñ¤¤¡ª¡©¤¢¤Þ¤ê¤Î¾×·â¤ËÁÇ¤ÎÆ²Á°¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª©ABC¥Æ¥ì¥Ó ©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ú¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¥³¥á¥ó¥È¡Û
Q.¶¦±é¤·¤¿·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥³¥ó¥È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º£²ó½Ð±é¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ·Ý¿Í¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª ±éµ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤â¤¦ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤¤¤ä¡¢ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤è¤ê¤â¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê³§¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥È¤Ë»ä¤âº®¤¼¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª ³§¤µ¤ó¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËÆ²Á°¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ¡£Æ²Á°¤µ¤ó¤Ë¥Ó¥ó¥¿¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÈÖ¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢Æ²Á°¤µ¤ó¤¬¡Ö¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È¡¢¥Ó¥ó¥¿¤ÎÎý½¬¤Ë²¿ÅÙ¤âÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤Î²¿ÇÜ¤â¶¯¤¯¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¥Ó¥ó¥¿¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¿ÍÀ¸½é¥Ó¥ó¥¿¤Ç¤·¤¿(¾Ð)
Q.»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡ÖÁ´Á³ÂæËÜ¤È°ã¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÄ©¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¥¢¥É¥ê¥Ö¤â´èÄ¥¤Ã¤ÆÂô»³½Ð¤»¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ÚÊüÁ÷¾ðÊó¡Û
·î¤è¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡Ö¥³¥ó¥È¡¦¥Ç¡¦¥ó¥¬¥Ê¡×
2025Ç¯12·î1Æü(·î) ¿¼Ìë0»þ～¿¼Ìë0»þ30Ê¬¡ÊÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢TVer¡¦ABEMA¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡Ë
½Ð±é¡§¥í¥ó¥°¥³ー¥È¥À¥Ç¥£¡¡¥»¥ë¥é¥¤¥È¥¹¥Ñ¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡¡³¿Äâ¡¡
¥²¥¹¥È¡§¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß
¸ø¼°HP¡§https://www.asahi.co.jp/sp/conte_de_ngana/