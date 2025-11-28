きょうは広く晴れますが、各地で北寄りの風が強まるでしょう。

正午前の名古屋市内はすっきり晴れています。けさは一時的に雨を観測しましたが、この時間の気温は13.5℃で、風が強く吹いています。

きょうは午後も晴れる所が多いでしょう。沿岸部を中心に北寄りの風が強まる見込みです。岐阜県飛騨地方は雲が多く、夜にかけて所々で雨や雪が降るでしょう。



予想最高気温は名古屋や豊橋・津で16℃、高山で10℃と、愛知県や岐阜県では、きのうよりも3℃ほど低くなる見込みです。風の冷たさで、日中も日陰では空気がヒンヤリとするでしょう。

【週間予報】

週末は広く晴れるでしょう。きょうよりも風は穏やかで、各地でお出かけ日和になりそうです。朝晩と日中の寒暖差にはご注意ください。



来週も太平洋側を中心に晴れる日が多いでしょう。水曜日ごろから冷え込みが強まり、木曜日は各地で厳しい寒さになる見込みです。名古屋や岐阜でも最高気温は10℃に届かないでしょう。



急な気温の変化で体調を崩さないよう、お気を付けください。