Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬Instagram¤Ç¡¢ÃÎÇ°ÐÒÍû¡¦È¬²µ½÷¸÷¡¦SixTONES¤Î¹âÃÏÍ¥¸ã¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤ÈÀ©Éþ»Ñ¤Ç¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ÅÄÎÃ²ð¤¬À©Éþ»Ñ¤ÇÃÎÇ°ÐÒÍû¡¦È¬²µ½÷¸÷¡¦¹âÃÏÍ¥¸ã¤È¥¢¥¤¥¹¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò·ã¼Ì¤Ê¤É①②
¢£»³ÅÄ¤¬¥¢¥¤¥¹¤ò»ý¤Ä¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡Ö¿¿·õ¤ËÁª¤ÖÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¡×ÃÎÇ°¡¦È¬²µ½÷¡¦¹âÃÏ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥¹¥¯ー¥ë³×Ì¿¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î°áÁõ¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ì¥¶ー¡õ¥Í¥¯¥¿¥¤¤ÎÀ©Éþ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£1ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç»³ÅÄ¤Ï¡Ö¥µー¥Æ¥£¥ï¥ó¥Ã¡ª¡ª¡×¤È¡¢¥µー¥Æ¥£¥ï¥ó¤Î¥Î¥Ü¥ê¤ÈÎäÅà¸Ë¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥«¥Ã¥×¥¢¥¤¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£»³ÅÄ¤Ï¥µー¥Æ¥£¥ï¥ó¤Î¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢CM¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡Ö¿¿·õ¤ËÁª¤ÖÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¡×¤È¡¢¥á¥Ë¥åー¤ò»ý¤Ã¤Æ»Øº¹¤·¤Ê¤¬¤éÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Î¹âÃÏ¡¢¤½¤Î¸å¤í¤«¤é¥á¥Ë¥åー¤òÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤ÇÇÁ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÈ¬²µ½÷¡¢¤½¤·¤ÆÃÎÇ°¤Î²£´é¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊü²Ý¸å¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÀ©Éþ¡ß¥µー¥Æ¥£¥ï¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Áー¥à¤Î¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Öº¹¤·Æþ¤ì¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡ª¡©¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê²¿Ì£¿©¤Ù¤¿¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÇ¾Æâ¤Ç»³ÅÄ¤¯¤ó¤Î¡Ø¥µー¥Æ¥£¥ï¥ó¥Ã¡ª¡ª¡Ù¤¬ºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
11·î23Æü¤Î¡Ø¥¹¥¯ー¥ë³×Ì¿¡ª¡Ù¤Ë¤Ï¡¢»³ÅÄ¡¦ÃÎÇ°¡¦È¬²µ½÷¡¦¹âÃÏ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Í²¬Âçµ®¤â½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢»³ÅÄ¡¦ÃÎÇ°¡¦È¬²µ½÷¡¦Í²¬¤¬À©Éþ»Ñ¤Ç´ó¤êÅº¤¦¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£