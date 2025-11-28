櫻坂46松田里奈、レース衣装で“妖精のような姿” 1st写真集先行カット解禁【まつりの時間】
【モデルプレス＝2025/11/28】櫻坂46の松田里奈が2026年1月20日に発売する1st写真集「まつりの時間」（幻冬舎）より、自然の中で撮影された先行カットが解禁された。
【写真】坂道キャプテン、水着姿で美ボディ披露
今回解禁されたのは、ロトルアのレッドウッド森林公園にて、木の陰からひょっこり顔をのぞかせている1枚。レースの衣装も相まって、まるで妖精のようなワンショットとなっている。
今作は、櫻坂46の2代目キャプテンを務める松田の1st写真集。ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影され、まるで現地で一緒に過ごしているかのような親密感のある写真を数多く収録している。さらに、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。撮影中に26歳のお誕生日を迎えた松田に思わず「まつりちゃんかわいい！」と言ってしまうような、かわいらしさを改めて発見できる写真集に仕上がった。（modelpress編集部）
◆松田里奈、レース衣装で妖精のような姿
◆松田里奈1st写真集「まつりの時間」
