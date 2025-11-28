日テレ「ブラッシュアップライフ」「大病院占拠」「HUNTER×HUNTER」などTVer無料配信 名作ドラマ＆アニメ50作品以上【作品一覧】
【モデルプレス＝2025/11/28】11月28日より、日本テレビの過去の名作ドラマ・アニメをTVerで無料配信する特別企画「期間限定！日テレ人気番組まつり！」がスタート。配信ラインナップが公開された。
【写真】「期間限定！日テレ人気番組まつり！」配信ラインナップ
◆日テレ、名作ドラマ・アニメをTVer無料配信
名作ドラマやアニメ50作品以上を無料配信。配信ラインナップには、放送当時に反響を呼んだ「サイコメトラーEIJI」「恋はDeepに」「最高の教師」「ハケンの品格」などの話題作が目白押しである。（modelpress編集部）
◆11月28日（金）時点で配信中の番組
【アニメ】
・HUNTER×HUNTER ※キメラアント編 前半（＃76-105／30話）
【ドラマ】
・Mother
・ドン★キホーテ
・妖怪人間ベム
・ST 警視庁科学特捜班
・Woman
・ST 赤と白の捜査ファイル
・デスノート
・掟上今日子の備忘録
・金曜ロードSHOW！特別ドラマ企画 視覚探偵 日暮旅人
・ゆとりですがなにか
・地味にスゴイ！校閲ガール・河野悦子
・スーパーサラリーマン左江内氏
・東京タラレバ娘
・視覚探偵 日暮旅人
・北風と太陽の法廷
・地味にスゴイ！DX校閲ガール・河野悦子
・３年Ａ組―今から皆さんは、人質です―
・ニッポンノワール−刑事Yの反乱−
・真犯人フラグ
・悪女（わる）〜働くのがカッコ悪いなんて誰が言った？〜
・ブラッシュアップライフ
・大病院占拠
・Dr.チョコレート
・最高の教師 1年後、私は生徒に■された
・GO HOME〜警視庁身元不明人相談室〜
◆11月30日（日）から配信の番組
【ドラマ】
・新空港占拠
◆12月1日（月）から配信の番組
【ドラマ】
・サイコメトラーEIJI
・もみ消して冬 〜わが家の問題なかったことに〜
・親バカ青春白書
・恋はDeepに
・ノンレムの窓 2025・新春
◆12月5日（金）から配信の番組
【ドラマ】
・anego[アネゴ]
・ギャルサー
・ハケンの品格（2007）
・ホタルノヒカリ
・Q10
・黄金の豚−会計検査庁 特別調査課−
・学校のカイダン
・母になる
・ゆとりですがなにか 純米吟醸純情編
・愛してたって、秘密はある。
・恋です！〜ヤンキー君と白杖ガール〜
・消せない「私」ー復讐の連鎖ー
◆12月10日（水）から配信の番組
【ドラマ】
・俺の話は長い
・レッドアイズ 監視捜査班
・若草物語―恋する姉妹と恋せぬ私―
◆12月11日（木）から配信の番組
【ドラマ】
・私立バカレア高校
◆12月15日（月）から配信の番組
【ドラマ】
・ホタルノヒカリ2
◆12月19日（金）から配信の番組
【ドラマ】
・ハケンの品格 ※2020
・東京タラレバ娘2020
◆12月22日（月）から配信の番組
【ドラマ】
・もみ消して冬 2019夏〜夏でも寒くて死にそうです〜
◆12月31日（水）から配信の番組
【ドラマ】
・俺の話は長い 〜2025・春〜
【Not Sponsored 記事】