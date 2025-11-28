八木莉可子、ノースリーブドレスで美肩際立つ「女神かと」「夜景より綺麗」ファン絶賛
【モデルプレス＝2025/11/28】女優の八木莉可子が11月27日、自身のInstagramを更新。ノースリーブドレス姿を披露し、話題になっている。
【写真】24歳美人女優「夜景より綺麗」ノースリーブドレス姿
八木は「＃映画ウィンブレ」「＃WINDBREAKER」とタグをつけ、映画「WIND BREAKER／ウィンドブレイカー」（12月5日公開）の完成披露試写会の衣装姿を投稿。肩の部分がザックリと開いたノースリーブのドレス姿で、美しい肩のラインを披露している。
この投稿には「圧倒的な美しさ」「女神かと思った」「圧巻のスタイル」「夜景より綺麗」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆八木莉可子、ノースリーブドレスで美肩披露
◆八木莉可子のドレス姿に反響
