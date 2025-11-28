恒松祐里、自作の編みぐるみ公開「売り物みたい」「上手すぎて尊敬」の声
【モデルプレス＝2025/11/28】女優の恒松祐里が11月27日、自身のInstagramを更新。自作の編み物を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳美人女優「売り物みたい」自作の編みぐるみ
恒松は「楽しみすぎてデモゴルゴンぬいぐるみ編んでみた」とつづり、11月27日からNetflixで配信される「ストレンジャー・シングス」シリーズに出てくるデモゴルゴンの手編みのぬいぐるみを公開。花びらのような頭が閉じ開けするようになっており、ぬいぐるみと一緒に写る恒松の笑顔が際立っている。
この投稿に「可愛すぎる」「編み物さすが」「売り物みたい」「上手すぎて尊敬」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
◆恒松祐里、自作の編みぐるみ披露
◆恒松祐里の投稿に反響
