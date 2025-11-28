美人YouTuber、ミニスカ制服姿にファン悶絶「ツインテールも可愛すぎ」「現役いける」
【モデルプレス＝2025/11/28】YouTuberのかすが11月27日、自身のInstagramを更新。冬の制服姿を披露し、話題になっている。
【写真】28歳美人YouTuber「現役いける」悶絶のミニスカ制服姿
かすは「リニューアルしまして冬仕様になっております」とつづり、「すーぱーのびしろたいむ by今日、好きになりました。」（ABEMA／毎週水曜よる9時〜）での冬の制服姿を公開。「スタジオも各々カーディガン着てカラフルになってます」ともコメントし、ツインテール姿に、水色のカーディガンとチェックのミニスカートでスラリとした美しい脚を披露している。
この投稿にファンからは「透明感すごい」「ツインテールも可愛すぎ」「冬の制服も素敵」「萌え袖にキュンキュンしちゃう」「現役いける」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆かす、制服姿で美脚披露
◆かすの制服姿にファン歓喜
