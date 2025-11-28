“令和の峰不二子”阿部なつき、ぴたぴた服で美ボディ強調 撮影中「いつのまにか列できてた。笑」
モデルでタレントの阿部なつきが26日、自身のXを更新し、コートを脱いだオフショットを投稿した。
【画像】お胸の形くっきり！コート脱いで…ぴたぴた服姿の阿部なつき
街中で見かけたクリスマスツリーの前で撮影し「ツリーの前で写真撮ってたら、いつのまにか列できてた。笑」と報告。
投稿した写真では、コートの下に着たぴたぴたの服装で、美ボディを強調している姿を見ることができる。
阿部は1999年10月6日生まれ、埼玉県出身。モデルとして芸能活動を開始し、「令和の峰不二子」と呼ばれる抜群のスタイルで話題に。バラエティー番組やドラマにも出演を増やし、活躍の幅を広げている。
【画像】お胸の形くっきり！コート脱いで…ぴたぴた服姿の阿部なつき
街中で見かけたクリスマスツリーの前で撮影し「ツリーの前で写真撮ってたら、いつのまにか列できてた。笑」と報告。
投稿した写真では、コートの下に着たぴたぴたの服装で、美ボディを強調している姿を見ることができる。
阿部は1999年10月6日生まれ、埼玉県出身。モデルとして芸能活動を開始し、「令和の峰不二子」と呼ばれる抜群のスタイルで話題に。バラエティー番組やドラマにも出演を増やし、活躍の幅を広げている。