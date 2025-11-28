¿¹¸ýÇî»Ò¡¢³Ú²°¤¬ÎÙ¤À¤Ã¤¿Æ±Ç¯Âå¡ÈÈþµÓ²Î¼ê¡É¤«¤é¤Î¤ªÅÚ»º¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡¡¥Õ¥¡¥ó¡ÖÆó¿Í¤È¤â¸æ¶á½ê¡×¡Ö¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¿¹¸ýÇî»Ò¡Ê57¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£NHK¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë»þ¤Ë¡¢¡È¤¢¤ë²Î¼ê¡É¤«¤éÂ£¤êÊª¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´¶·ã¤Ç¤¹ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¿¹¸ýÇî»Ò¤Ë¿¹¹âÀéÎ¤¤¬Â£¤Ã¤¿¤ªÅÚ»º
¡¡¿¹¸ý¤Ï¡¢NHK¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¸¶ÅÀ¤Î²Î inÊ¡²¬¡×¤Î¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ç¸÷±É¤¹¤®¤Æ¡¢¥ê¥Ï¤«¤é¥¦¥ë¥¦¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¤Ç¤Î¼ýÏ¿¤Ë´¶Æ°¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö³Ú²°¤¬¥â¥ê¥â¥ê¡¢¤ªÎÙ¤Ï¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¿¹¹âÀéÎ¤¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢²Î¼ê¡¦¿¹¹âÀéÎ¤¡Ê56¡Ë¤È³Ú²°¤¬ÎÙÆ±»Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¿¹¹â¤«¤é¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¤ªÅÚ»º¡×¤È¤·¤Æ·§ËÜ¤ÎÌÃ²Û¡Ø·ª¹¥¤¡Ù¡Ê·§ËÜÏÂ·ª°Ã¡Ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö·ª¤Î¤ª²Û»ÒÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç´¶·ã¤Ç¤¹ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¿¹¸ý¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦¤¹¤°¡¢¥«¥á¥ê¥Ï¤À¤è ¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢12·î2ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤Î¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù½Ð±é¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆó¿Í¤È¤â¸æ¶á½ê¡×¡Ö¥ê¥Ï¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿ ¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÊüÁ÷³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÊ¡²¬¸©¤Î¶¿ÅÚ¤Ç¡¢¥¦¥ë¥¦¥ë¤Ç¤¹¤Í¡Á¡Á¡×¡ÖÎ¤µ¢¤ê¤Ç¤¹¤Í¡Á³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë²¹¤«¤¤È¿±þ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
