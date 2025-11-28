¡Ø¥Û¡¼¥à¡¦¥¢¥í¡¼¥ó¡Ùº£Ç¯¤â¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ËÊüÁ÷¡¡¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¤Ç
¡¡±Ç²è¡Ø¥Û¡¼¥à¡¦¥¢¥í¡¼¥ó¡Ù¡Ê1990Ç¯¡Ë¤¬¡¢12·î19Æü¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¡Ê¸å9¡§00¡Á¸å11¡§04¢¨ÊüÁ÷ÏÈ10Ê¬³ÈÂç¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª±Ç²è¡Ø¥Û¡¼¥à¡¦¥¢¥í¡¼¥ó¡Ù¤ÎÌ¾¾ìÌÌ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï1991Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥±¥Ó¥óÌò¤Î¥Þ¥³¡¼¥ì¡¼¡¦¥«¥ë¥¥ó¤ò°ìµ¤¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¶õÁ°¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¡¢»ÒÌò¤ÎÉ½¾ðË¤«¤Ê»Ñ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Î¤¬È´·²¤Ë¾å¼ê¤¤±Ç²è³¦¤ÎÌ¾¾¢¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡°Ìò¤Î¡È¤ª¤Þ¤Ì¤±Å¥ËÀ¤¿¤Á¡É¤âÂç¿Íµ¤¡£·»µ®Ê¬¤Î¥Ï¥ê¡¼Ìò¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ú¥·¤¬±é¤¸¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏËÜºî¤ÈÆ±Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥³¥»¥Ã¥·´ÆÆÄ¤Î¥Þ¥Õ¥£¥¢±Ç²è¤Î·æºî¡Ø¥°¥Ã¥É¥Õ¥§¥í¡¼¥º¡Ù¡Ê1990Ç¯¡Ë¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Û¤«¡¢Æ±¤¸¤¯¡Ø¥«¥¸¥Î¡Ù¡Ê1995Ç¯¡Ë¡¢¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥ì¥ª¡¼¥Í´ÆÆÄ¤ÎÂçºî¡Ø¥ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥¤¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡Ù¡Ê1984Ç¯¡Ë¡¢¤Ç¤â¥Þ¥Õ¥£¥¢¤ò±é¤¸¤¿¥®¥ã¥ó¥°±Ç²è¤Î½ÅÄÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÄïÊ¬¤Î¥Þ¡¼¥ÖÌò¤Ï¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¹¥¿¡¼¥ó¤¬±é¤¸¤¿¡£¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿TV¥·¥ê¡¼¥º¡ØÁÇÀ²¤é¤·¤Æü¡¹¡Ù¡Ê1988¡Á93Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥±¥Ó¥ó¤Î¸åÇ¯¤ÎÀ¼¤È¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ø¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡¼¡¦¥Ó¥Õ¥©¥¢¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¤ÈÆ±»þ¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥¦¥£¥Ë¡¼¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÉã¿Æ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅ¥ËÀ¤¿¤Á¤ò¡¢»Â¿·¤«¤ÄÄË²÷¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç·âÂà¤·¤Æ¤¤¤¯¥±¥Ó¥ó¾¯Ç¯¤Î³èÌö¤Ï¡¢²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹±Ç²è¤ÎÂçÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
