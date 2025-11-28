ヒートのエリック・スポールストラHCがレギュラーシーズン通算800勝を達成

11月27日（現地時間26日）。マイアミ・ヒートは、ホームのカセヤ・センターでミルウォーキー・バックス相手に106－103で勝利し、6連勝を飾った。

この試合、ヒートは今シーズン2試合目の出場となったタイラー・ヒーローが第4クォーターに11得点を奪い、ゲームハイの29得点に5リバウンド7アシストの活躍。

さらにバム・アデバヨが17得点11リバウンド、アンドリュー・ウィギンズが11得点3アシスト2ブロック、ケレル・ウェアが11得点9リバウンド2スティール、ノーマン・パウエルが11得点4リバウンド、ハイメ・ハケスJr.が10得点4リバウンド3アシスト、デイビオン・ミッチェルが両チーム最多の9アシストを残した。

この勝利によって、ヒートはイースタン・カンファレンス3位の13勝6敗とし、エリック・スポールストラHC（ヘッドコーチ）がレギュラーシーズン通算800勝（578敗／勝率58.1パーセント）を達成。

NBAチームの指揮官で、レギュラーシーズン通算800勝をマークしたのは17人目。そのうち、1つの球団で達成したのはサンアントニオ・スパーズのグレッグ・ポポビッチ、ユタ・ジャズのジェリー・スローン、ヒートのスポールストラのみ。

パット・ライリー（現球団社長）の後任として、2008－09シーズンからヒートの指揮官へ就任したスポールストラHCは、今シーズンで18シーズン目。これまでプレーオフへ14度、NBAファイナルには6度進出し、2012年と2013年に2連覇へ導いている。