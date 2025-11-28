乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、高嶺のなでしこ出演 アイドル×ファッションイベント『IRC 2026』開催
アイドルとファッションの融合イベント『CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC』（通称：IRC 2026）が、2026年3月15日に東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催されることが発表された。
【写真】豪華ラインナップ！出演者たちの写真
昨年に続く開催となり、出演者第1弾として、乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、高嶺のなでしこの5組が発表された。
イベントは「共創とつながり」をテーマに、ソニーグループが開発を進めるブロックチェーンのSoneiumを基盤とした公式アプリ『IRC APP』と連動。応援活動によってポイントが貯まるスコアシステムが導入されており、チケットのアップグレード抽選や特典の獲得など、リアルとデジタルを横断した参加体験が提供される。
また、Xでは総額100万円分のAmazonギフトカードが当たる『#IRCチャレンジ』キャンペーンも開催される。毎週異なるテーマに沿って推しにまつわるエピソードを投稿することで応募でき、抽選でのプレゼントが実施される。
さらに、ファン参加型企画として『オープニングアクトオーディション』も実施。IRC APPを通じて推薦・投票を行い、イベント当日のオープニングステージに立つアーティストをファンの投票で決定するという試みが行われる。
会場のヘアスタイリングには、プラチナパートナーであるクレイツ製品が使用される。会場内にはクレイツの演出ステージも設けられ、アイドルの“KAWAII”をサポートする企画も展開予定。さらに、限定グッズの受注販売もスタートしており、購入は専用販売サイトで受け付けている。
チケットは28日11時より『IRC APP』会員先行で受付開始。一般販売は2026年1月17日からを予定している。
