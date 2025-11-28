櫻坂46松田里奈1st写真集『まつりの時間』先行カット　撮影／北浦敦子（C）幻冬舎

　櫻坂46のキャプテン・松田里奈（26）が来年1月20日に発売する1st写真集『まつりの時間』（幻冬舎）より、新規カットが公開された。

【写真】松田里奈1st写真集『まつりの時間』全4種表紙一挙公開

　ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影された今作は、松田のかわいらしい表情をたっぷり詰め込んだ。羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録している。

　また、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。撮影中に26歳の誕生日を迎えた松田。“まつり”こと松田のキュートな一面を改めて発見できる写真集となっている。

　今回公開されたのは、ロトルアのレッドウッド森林公園にて、木の陰からひょっこり顔をのぞかせている一枚。レースの衣装も相まって、まるで妖精のようなカットとなっている。