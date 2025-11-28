日テレ、名作50タイトル以上の配信決定 『ブラッシュアップライフ』『大病院占拠』『サイコメトラーEIJI』など【一覧掲載】
日本テレビでは、きょう28日から過去の名作ドラマ・アニメをTVerで無料配信する特別企画「期間限定！日テレ人気番組まつり！」を開始する。
【写真】『ブラッシュアップライフ』最終回…なにやら計画を企てる安藤サクラ＆水川あさみ
配信ラインナップには、放送当時に大きな反響を呼んだ『サイコメトラーEIJI』『恋はDeepに』『最高の教師』『ハケンの品格』などがそろっている。
配信番組は、以下の通り。
【「期間限定！日テレ人気番組まつり！」配信タイトル】
■配信中
・アニメ
『HUNTER×HUNTER』 ※キメラアント編 前半（#76-105／30話）
・ドラマ
『Mother』
『ドン★キホーテ』
『妖怪人間ベム』
『ST 警視庁科学特捜班』
『Woman』
『ST 赤と白の捜査ファイル』
『デスノート』
『掟上今日子の備忘録』
『金曜ロードSHOW！特別ドラマ企画 視覚探偵 日暮旅人』
『ゆとりですがなにか』
『地味にスゴイ！校閲ガール・河野悦子』
『スーパーサラリーマン左江内氏』
『東京タラレバ娘』
『視覚探偵 日暮旅人』
『北風と太陽の法廷』
『地味にスゴイ！DX校閲ガール・河野悦子』
『3年A組 ―今から皆さんは、人質です―』
『ニッポンノワール−刑事Yの反乱−』
『真犯人フラグ』
『悪女（わる）〜働くのがカッコ悪いなんて誰が言った？〜』
『ブラッシュアップライフ』
『大病院占拠』
『Dr.チョコレート』
『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』
『GO HOME〜警視庁身元不明人相談室〜』
■30日配信開始
・ドラマ
『新空港占拠』
■12月1日配信開始
・ドラマ
『サイコメトラーEIJI』
『もみ消して冬 〜わが家の問題なかったことに〜』
『親バカ青春白書』
『恋はDeepに』
『ノンレムの窓 2025・新春』
■5日配信開始
・ドラマ
『anego［アネゴ］』
『ギャルサー』
『ハケンの品格（2007）』
『ホタルノヒカリ』
『Q10』
『黄金の豚−会計検査庁 特別調査課−』
『学校のカイダン』
『母になる』
『ゆとりですがなにか 純米吟醸純情編』
『愛してたって、秘密はある。』
『恋です！〜ヤンキー君と白杖ガール〜』
『消せない「私」ー復讐の連鎖ー』
■10日配信開始
・ドラマ
『俺の話は長い』
『レッドアイズ 監視捜査班』
『若草物語―恋する姉妹と恋せぬ私―』
■ 11日配信開始
・ドラマ
『私立バカレア高校』
■15日配信開始
・ドラマ
『ホタルノヒカリ2』
■19日配信開始
・ドラマ
『ハケンの品格（2020）』
『東京タラレバ娘2020』
■22日配信開始
・ドラマ
『もみ消して冬 2019夏〜夏でも寒くて死にそうです〜』
■31日配信開始
・ドラマ
『俺の話は長い 〜2025・春〜』
