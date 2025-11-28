國村隼、「もすッ」完全再現 『ゴールデンカムイ』続編で“鯉登少将”役に「わくわくと心躍る世界」
野田サトルの人気漫画『ゴールデンカムイ』（集英社ヤングジャンプ コミックス）の実写映画続編『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』のキャストが新たに発表された。「薩摩の貴公子」こと鯉登音之進（中川大志）の父で、息子想いの海軍少将・鯉登平二 （こいと・へいじ）役を國村隼が演じる。口癖の「もすッ」が聞こえてきそうなキャラビジュも解禁となった。
【動画】映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』初解禁映像
本作は、明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一攫千金ミステリーと、厳しい大自然の中で一癖も二癖もある魅力的なキャラクターたちが躍動するサバイバル・バトルアクション。
「実写化不可能」と言われた原作を見事に映像化し、2024年の映画版は週末動員ランキング1位を獲得。その後の連続ドラマ、Netflix配信でも国内外で高評価を集めた。続編では、シリーズ最大級の戦いとされる“網走監獄襲撃編”が描かれる。
そんな話題作に、国内外のさまざまな作品に出演し、唯一無二の存在感を放ち続ける國村隼が参戦。國村も「『ゴールデンカムイ』！！！北の果ての雪景色、ヒグマの咆哮、そして戦争や財宝を巡る人間たち、それはなんと美しくも恐ろしい。作品の名を聞いただけでもわくわくと心躍る世界です。今回、私はとうとうそこを覗いてきてしまいました」とコメントを寄せている。
鯉登少将は、原作でも強烈な印象を残してきた人物。息子には厳格に接しながらも深い愛情を抱く複雑な役どころを、國村がどのように体現するのか注目が集まる。
実は原作者の野田も國村の大ファンで、出演を心待ちにしていたという。撮影現場を見学しに来た野田に、國村が「もすッ」の言い回しを確認しながら演じたというエピソードも。
制作陣は「野田先生同様に制作陣一同もいつか國村さんに…と渇望していたところ、まさにぴったりな役どころでのご出演が叶いました。言わずもがなですが圧倒的な存在感と渋い薩摩弁は痺（しび）れる仕上がりになっています。現場で監督と野田先生と共に作り上げていただいた実写版『もすッ』もぜひお楽しみにしていただければと思います」と自信を見せる。
今作の主演であり、主人公の元陸軍兵・杉元佐一役に山崎賢人（※崎＝たつさき）。杉元と共に埋蔵金の在りかの手掛かりが描かれた「刺青人皮（いれずみにんぴ）」を求めて旅をするアイヌの少女・アシリパ（※リは小文字）役の山田杏奈が続投。そのほか、眞栄田郷敦、矢本悠馬、工藤阿須加、柳俊太郎（※柳＝木へんに夘）、大谷亮平、中川大志、北村一輝、池内博之、井浦新、そして玉木宏、舘ひろしらが出演。本作より、第七師団随一の宇佐美時重役に稲葉友、網走監獄の看守部長・門倉利運役に和田聰宏、盲目のガンマン・都丹庵士役に杉本哲太が出演する。
『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』は2026年3月13日公開。
