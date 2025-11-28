フロリダ大で今季大学バスケデビュー

米フロリダ大でプレーする「世界一背の高い10代男子」のギネス記録を持つカナダのバスケットボール選手オリバー・リウは21日（日本時間22日）、全米体育協会（NCAA）1部メリマック大戦で初得点を挙げた。身長7フィート9インチ（約236センチ）という規格外のサイズで多くの注目を集めている。

昨季はメンバー外だったリウは今季初めてロースター入り。6日（同7日）のノース・フロリダ大戦でデビューすると、21日（同22日）のメリマック大戦では、3分間のプレーでファウルを誘い、フリースローから初得点。1リバウンドもマークした。圧倒的な体格はゴール下で存在感抜群。大きな歓声を浴びた。

米スポーツ専門局「ESPN」公式Xが実際の動画を公開。「大学バスケ史上、最も身長の高い選手だ」と紹介した。米ファンからは「7フィート9インチってなんだそりゃ???」「ボールがめちゃめちゃ小さく見えるな」「クレイジーだ」「かなり良いシュートフォームだね」「赤ちゃん用バスケリングにシュートするみたいに膝曲げてる」などと驚きの声が上がった。

リウは世界的に有名な米スポーツトレーニング施設兼寄宿学校の「IMGアカデミー」に所属していた16歳の時点で、身長226.98センチの「世界一背の高い10代男子」としてギネス記録に登録されていたが、さらに身長が伸びている。過去に米スポーツメディア「ブリーチャー・レポート」は「世界一背の高い10代男子のギネス記録を持つオリバー・リウは8歳で6フィート1インチ（約185センチ）だった」と公式Xにて紹介していた。



（THE ANSWER編集部）