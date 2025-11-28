『あんスタ』スタライ9th公演3面ライブスクリーン、本予告解禁 上映劇場に大型バナー掲出
2026年1月16日〜2月12日に全国4館で上映される『あんさんぶるスターズ!!DREAM LIVE -9th Tour “Trapezium #Orion”-』3面ライブスクリーンの本予告が公開された。また、上映劇場への大型バナー掲出が決定した。
【画像】『あんスタ』ユニット7組が勢ぞろい！3面スクリーンで再びよみがえる
本作は、幕張メッセ公演2日目（2024年11月23日）を3面ライブスクリーンオリジナル編集版で上映。まるで映画館がステージになったかのような大迫力の3面のワイドスクリーンと7.1ch音響が生み出す圧倒的な臨場感に加え、Blu-rayとは異なるユニット、キャラクターによる日替わりMC、公演前、終演後のナレーションが完全収録され“その日だけの特別なステージ”を体験できる。
本予告映像は、fine、流星隊、Eden、Valkyrie、2wink、Knights、Switchの7組の出演ユニットによるライブシーンを中心に構成。3面ライブスクリーン用に編集された映像も盛り込まれ、各ユニットの魅力あふれるパフォーマンス、アイドルたちの繊細な表情、さらにワイドスクリーンを駆け巡るライブ映像など3面ライブスクリーンならではの迫力と没入感が詰まった内容となっている。本予告映像は公式サイトに加え、公開劇場でも上映予定。
大型バナーは、12月16日より上映劇場にて掲出。7ユニットが勢ぞろいした特別デザインで、劇場ロビーを彩る圧巻のビジュアルが来場者を迎える。
また、幕張メッセ公演2日目夜公演の開演前、終演後のナレーションおよび休憩・日替わりMCが完全収録される。上映前ナレーションは南雲鉄虎、葵ひなた、上映後ナレーションは流星隊、休憩MCはKnights、日替わりMCは伏見弓弦、南雲鉄虎、深海奏汰、漣ジュン、影片みか、朱桜司、瀬名泉、逆先夏目が担当する。
本作は、東京・丸の内ピカデリー、大阪・MOVIX八尾、MOVIX広島駅、熊本ピカデリーにて公開される。
