ニッポン放送『ポムポムプリンのオールナイトニッポン0』放送決定

　ポムポムプリンが、12月13日深夜放送のニッポン放送『ポムポムプリンのオールナイトニッポン0』（深3：00）で、パーソナリティーを務めることが決定した。

　ポムポムプリンはサンリオから1996年にデビューした、こげ茶色のベレー帽がトレードマークで、のんびり屋のゴールデンレトリバーの男のコのキャラクター。今年開催されたサンリオキャラクターの人気投票イベント『2025年サンリオキャラクター大賞』では、9年ぶりに1位に輝いた。

　番組では、ポムポムプリンがフリートークや曲紹介に挑戦したり、リスナーから募集したお悩みに答えたりと、元気いっぱいの楽しい放送を届ける予定だ。ゲストには芸能界きってのポムポムプリン好きで知られる、女優・モデルの山下美月が登場。大好きなポムポムプリンとの掛け合いにも注目が集まる。

　さらに、自身がパーソナリティーを務める『オールナイトニッポンX（クロス）』で度々ポムポムプリンへの愛を語っている高橋文哉からのコメントも紹介する。

■ポムポムプリン
みなさんこんにちは。ぼく、プリンです！ラジオのパーソナリティーをやるのは初めてだからドキドキしてるけど、とーっても楽しみにしてるんだ。リスナーのみ〜んなと仲良くなれると嬉しいな。いつもは寝ちゃってる時間だけど、ニッポン放送に行く前にいっぱいお昼寝して、ちゃんとお話しできるようにがんばります！