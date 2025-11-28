高垣楓＆速水奏「ミステリアスアイズ」衣装、ストリートファッション展開
株式会社Laugh Valleyと株式会社バンダイが運営するファッションブランド「gladgarb（グラッドガーブ）」は、『アイドルマスター シンデレラガールズ』に登場するアイドルユニット「ミステリアスアイズ」の衣装をストリートファッションに落とし込んだ全6アイテムを発表した。
【写真】着る勇気ない…ストリート服になった「ミステリアスアイズ」の衣装
アイテムはいずれもユニセックスの1〜４サイズ展開となり、各商品は本日よりgladgarb公式オンラインショップ、プレミアムバンダイその他で予約販売を開始し、3月中旬より順次販売となる。
『アイドルマスター シンデレラガールズ』とのコラボレーションにあたりgladgarbがフィーチャーしたのが高垣楓と速水奏によるユニット「ミステリアスアイズ」。高垣や速水の着用する衣装の柄使いを、ニットのジャガード編みやアロハ柄にならったプリント、巧みな刺繍などストリートファッションのマナーに沿って再構築。
さらにユニットを象徴するフェザー柄をあしらったTシャツやアクセサリーも合わせて提案することで6型ながらトータルスタイリングを提案するラインナップがそろった。
【写真】着る勇気ない…ストリート服になった「ミステリアスアイズ」の衣装
アイテムはいずれもユニセックスの1〜４サイズ展開となり、各商品は本日よりgladgarb公式オンラインショップ、プレミアムバンダイその他で予約販売を開始し、3月中旬より順次販売となる。
さらにユニットを象徴するフェザー柄をあしらったTシャツやアクセサリーも合わせて提案することで6型ながらトータルスタイリングを提案するラインナップがそろった。