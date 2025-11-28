「韓国は勝ち上がり、日本はGS敗退」衝撃のW杯予想に韓メディアも唖然「アジア最強の日本がベスト32にいないとは驚きだ」
北中米ワールドカップの出場国は、48か国中42か国が決定。12月５日には、組分け抽選会が開催され、ついに対戦国が確定する。
そんななか、英国メディア『GiveMeSport』が、スーパーコンピュータを使って、大会のシミュレーションを実施。なんと、日本がグループステージ敗退と予測した。
同メディアによれば、グループステージ12組の１位はセネガル、パラグアイ、スペイン、スイス、クロアチア、ブラジル、アルゼンチン、イングランド、フランス、ドイツ、ノルウェー、ポルトガルの12か国となった。
２位はベルギー、モロッコ、イタリア、メキシコ、カナダ、イラン、アメリカ、コロンビア、ウルグアイ、ヨルダン、オランダ、オーストリア。３位抜けは、韓国、トルコ、スコットランド、パナマ、オーストラリア、コートジボワール、デンマーク、南アフリカ、エジプトの８か国と予想した。
決勝はイングランド対ポルトガルで、前者が１−０で勝利し、２度目の優勝を飾るという見立てだ。
この記事に、韓国のメディア『Xports News』が反応。「韓国は勝ち上がり、日本は敗退。スーパーコンピュータが2026年ワールドカップで驚きの予測」と見出しを打ち、こう伝えている。
「驚くべきは、ベスト32進出国の予想リストにFIFAランキング18位の“アジア最強”の日本がいないという点だ。スーパーコンピュータは韓国がグループ３位で決勝トーナメントに進出するとはじき出したが、日本はグループステージでワールドカップを終えると見通した」
ちなみに、韓国代表はラウンド32でデンマークに０−１で敗れるという予想となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
