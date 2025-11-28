プロボクシング元世界4階級制覇王者で現WBA世界バンタム級9位の井岡一翔（36＝志成、31勝16KO4敗1分け）が28日、都内の所属ジムで会見。12月31日に東京・大田区総合体育館でベネズエラ王者マイケル・オルドスゴイティ（24＝ベネズエラ、15勝14KO1敗）とWBA世界同級挑戦者決定戦を行うと発表した。

井岡は今年5月、当時のWBA世界スーパーフライ級王者フェルナンド・マルティネス（34＝アルゼンチン）に挑戦。昨年7月に敗れた相手とのダイレクトリマッチで10回にダウンを奪うも0―3の判定負けを喫し、世界王座返り咲きを逃していた。次戦でのリベンジも選択肢にあったが「ボクシングキャリアも終盤にきている中でタイトルを取り戻すより大きな挑戦をしたい気持ちが大きかった」と新たな階級での挑戦を決断した。

オルドスゴイティは今年4月にサウジアラビア・リヤドで行われた、若手有望選手の発掘を目的とした「WBCグランプリ」にフェザー級で出場。3回にダウンを奪われるなど6回判定負けを喫したが、同6月に再起した。15勝14KOと強打が武器の新鋭だ。

井岡は現在バンタム級でWBC5位、WBA9位、IBF11位にランクイン。同階級で世界王座を奪取すれば日本人男子初の5階級制覇達成となる。昨年の大みそかはマルティネスがインフルエンザに感染して試合中止となったため、2年ぶり13度目の大みそか決戦となる。

また23年6月以降、井岡の試合はABEMAが生配信してきたが、今回はNTTドコモが運営する映像配信サービス「Lemino（レミノ）」の有料プラン「Leminoプレミアム」で独占生配信される。