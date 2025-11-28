これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、全域にカミナリ注意報、上・中・下越の広い範囲と佐渡に強風注意報、上・中・下越の沿岸部と佐渡に波浪注意報が発表されています。

各注意報の出ているところでは、急な強い雨や竜巻などの激しい突風・落雷・強風や高波に注意が必要です。



◆28日(金)これからの天気

雨が降ったりやんだりの天気が続くでしょう。カミナリを伴って、降り方が強まるところもありそうです。

湯沢町など標高の高いところでは、次第に雪に変わるでしょう。



降水確率は60%前後のところが多くなっていますが、湯沢町では80～90%と高くなっています。



◆28日(金)の予想最高気温

最高気温は、11～14℃の予想です。

昨日より4℃前後低く、気温の変化が大きくなるでしょう。

冷たい風が強く吹いて体感温度がさらに下がりそうです。風を通しにくい服装がよさそうです。