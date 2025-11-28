¿·¥½¥Ëー¡Ö¦Á¡×¤¬12·î2Æü¤ËÈ¯É½¤«¡¡¥ー¥Õ¥ìー¥º¤Ï¡ÖRedefine basic¡×¡Ê¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤òºÆÄêµÁ¡Ë¡¡
¥½¥Ëー¤¬¿·À½ÉÊ¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥Æ¥£¥¶ー¤ò¡¢Æ±¼Ò¥ß¥éー¥ì¥¹¥«¥á¥é¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¡Ö¦Á Universe¡×¤Ë·Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë23»þ00Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ë²¿¤«È¯É½¤¬¤¢¤ëÌÏÍÍ¤À¡£
²èÌÌ¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÃæ±û¤Ë¤¢¤ë¡Ö¦Á¡×¤Î¥í¥´¤È¡¢¡ÖRedefine basic¡×¤Î¥Õ¥ìー¥º¡£Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡Ö¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£
basic¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÁÛµ¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2021Ç¯12·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¦Á7 IV¡×¡£¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥ß¥éー¥ì¥¹¥«¥á¥é¤Î¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤ò¤¦¤¿¤¤¡¢¡ÖBeyond Basic¡×¡Ê¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Î¤½¤ÎÀè¤Ø¡Ë¤ò·Ç¤²¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å·Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï4Ç¯´ÖÆ°¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¦Á7 IV¤òÊó¤¸¤¿µ»ö¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï´ñ¤·¤¯¤â12·î2Æü¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤Ê¤ª¥Æ¥£¥¶ー¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥°¥ìー¥«¥éー¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖV¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£¾ÜºÙ¤ÏÈ¯É½¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£