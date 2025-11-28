兵庫県庁（神戸市中央区）に正当な理由なく侵入したとして、建造物侵入罪に問われた男（20・大阪府池田市）に対し、神戸地裁は27日、罰金10万円（求刑通り）を言い渡した。



弁護側は、「（斎藤元彦）知事に辞職を求める面談に応じてもらいたかった。県庁は一般に公開された場所で、あくまでも憲法16条に定められた『請願権』に基づく行為であり、侵入という犯罪構成要件にはそぐわない」という趣旨で無罪を主張していたが、神戸地裁は抗議活動が目的だったとした。

判決によると、2025年4月10日午後、知人の男2人とともに正当な理由なく兵庫県庁2号館・1階正面玄関から侵入したとされ、男は知事室のある6階で拡声器を使い、「知事を出せ」と声をあげ、「斎藤、弾劾」などと発言した。

開廷前の神戸地裁法廷〈2025年11月27日撮影〉※代表撮影

神戸地裁は判決理由として、兵庫県庁の庁舎管理規則で「示威またはけん騒にわたる行為」が禁止されていることを挙げ、「必要な許可を得ずに拡声器を使用した」と指摘。「請願は手続きを取ってこそ認められるものであり、表現の自由で保障される正当行為とは言えない」として、被告の主張を退けた。