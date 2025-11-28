NOMELON NOLEMON3rdアルバム『EYE』リリース決定！収録曲先行配信、ライブ開催も発表
NOMELON NOLEMON（読み：ノーメロンノーレモン）が、2026年2月11日に3rdアルバム『EYE』をリリースすることが決定。先行配信として、新曲「シーグラス」が12月10日にリリースされる。
併せて、ソロライブ『NOMELON NOLEMON LIVE 2026 “EYE SYNC”』の開催も発表された。
■ノーメロの“現在（いま）”を体現する作品『EYE』
3rdアルバム『EYE』は、既存曲、新曲を含むノーメロの“現在（いま）”を体現する作品。11月23日にZIP-FM『FIND OUT』でワンコーラスを解禁した新曲「シーグラス」が収録され、初回生産限定盤には、2025年6月に東京・キネマ倶楽部で開催したソロライブ 『DOCUMENTARIUM 2025』のライブ映像が収録される。
アルバムリリースに先駆け12月10日に先行配信される新曲「シーグラス」は、透き通るようなサウンドと儚い歌声で失われた愛を描く。浮遊感のあるセンチメンタルなポップサウンドで、深海に沈むようなメロディと、忘れられない想いが波のように寄せては返すような楽曲となっており、NOMELON NOLEMONらしい叙情と透明感が胸に広がる一曲となっている。
そして、アルバム『EYE』を引っ提げたソロライブ『NOMELON NOLEMON LIVE 2026 “EYE SYNC”』を開催することも発表。アルバムリリースの翌々日となる2026年2月13日に東京・EX THEATER ROPPONGI で、2月26日にツミキの地元である大阪・BIG CATで開催。11月28日正午より、オフィシャル1次先行の受付がスタートした。
■リリース情報
2025.12.10 ON SALE
DIGITAL SINGLE「シーグラス」
2026.02.11 ON SALE
ALBUM『EYE』
■ライブ情報
『NOMELON NOLEMON LIVE 2026 “EYE SYNC”』
[2026年]
02/13（金）東京・EX THEATER ROPPONGI
02/26（木）大阪・BIG CAT
■関連リンク
NOMELON NOLEMON OFFICIAL SNS
X（旧Twitter）
https://twitter.com/NMNL_staff
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCpLKk1TqiGRqLWcR9_ZcNaA
Instagram
https://www.instagram.com/nomelonnolemon_staff/
TikTok