日経225先物：28日正午＝20円安、5万160円
28日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比20円安の5万160円と小幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値5万144.76円に対しては15.24円高。出来高は9672枚となっている。
TOPIX先物期近は3373.5ポイントと前日比3ポイント高、現物終値比0.30ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50160 -20 9672
日経225mini 50165 -15 167174
TOPIX先物 3373.5 +3 21337
JPX日経400先物 30360 +10 2090
グロース指数先物 695 +2 2091
東証REIT指数先物 2035 -3 158
株探ニュース
