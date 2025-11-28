　28日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比20円安の5万160円と小幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値5万144.76円に対しては15.24円高。出来高は9672枚となっている。

　TOPIX先物期近は3373.5ポイントと前日比3ポイント高、現物終値比0.30ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50160　　　　　 -20　　　　9672
日経225mini 　　　　　　 50165　　　　　 -15　　　167174
TOPIX先物 　　　　　　　3373.5　　　　　　+3　　　 21337
JPX日経400先物　　　　　 30360　　　　　 +10　　　　2090
グロース指数先物　　　　　 695　　　　　　+2　　　　2091
東証REIT指数先物　　　　　2035　　　　　　-3　　　　 158

株探ニュース