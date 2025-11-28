「バットマン」が近くにいると人はより優しくなることが地下鉄での実験で明らかに
アメコミを代表するスーパーヒーローの1人「バットマン」が近くにいると人はより優しくなるという、なんとも奇妙な研究結果が報告されました。
Unexpected events and prosocial behavior: the Batman effect | npj Mental Health Research
https://www.nature.com/articles/s44184-025-00171-5
Scientists Found a Weird Way to Make People Kinder: Add Batman : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/scientists-found-a-weird-way-to-make-people-kinder-add-batman
イタリアのサクロ・クオーレ・カトリック大学(聖心カトリック大学)の心理学者らは、ミラノの地下鉄内で「腹部が大きい妊婦に変装した実験者に対し、他の乗客が席を譲るかどうか」を調べる実験を行いました。
この実験が変わっているのは、「妊婦を装った実験者だけが車両に乗っている」という条件に加え、「バットマンに変装した別の実験者が同じ車両に乗り合わせる」という条件でも実験を行ったという点です。
以下の画像は、左がバットマンに変装した実験者、右が妊婦に変装した実験者です。この写真では2人を同時に撮影するために距離が近くなっていますが、実験の際は2人が共謀していることが悟られないようにそれぞれ別の入り口から乗り込み、数メートル離れて立った上に、お互いに交流することは決してありませんでした。
合計で138回に及ぶ実験を行った結果、妊婦を装った実験者だけが車両に乗っている場合、乗客が席を譲る割合は37.66％でした。一方、バットマンも一緒に乗っている時は席を譲る割合が67.21％に達したとのことで、バットマンが近くにいると人々はより優しくなるという結果が示されました。
研究チームが席を譲った人にその理由を尋ねたところ、どちらの条件でも大半は「妊婦を認識したからだ」と回答したほか、社会規範や教育、安全性などに言及する人もいました。興味深いことに、席を譲る行為をバットマンと結びつけた人は誰もおらず、回答者のうち43.75％は「バットマンをまったく見なかった」と答えました。
この結果について研究チームは、「人々は周囲に予期せぬ存在(バットマン)を見たことで自己認識能力が高まり、困っている他の人に気付く可能性も高くなったのではないか」という仮説を立てています。
たとえば、朝の通勤中にポッドキャストを聴きながらぼんやりしていたり、スマートフォンの動画に夢中になっていたりする際、周囲の人にはほとんど注意を払っていないはずです。しかし、バットマンの格好をした人が車両に乗ってくるとさすがに注意を引かれ、その副次的な効果として、自分より席を必要としていそうな目の前の妊婦に気付く可能性も高まるというわけです。
これらの影響はすべて無意識のうちに引き起こされる可能性があり、だからこそ回答者は誰も自分の行動とバットマンを結びつけなかったと考えられます。バットマンに気付かなかったと回答した人についても、バットマンの乗車によって他の乗客がざわついたり移動したりして、結果として周囲に注意を払うようになった可能性があるとのこと。
また、乗客の行動の変化は、周囲に対する意識の高まりだけが理由ではないかもしれません。聖心カトリック大学の心理学者であり、論文の筆頭著者であるフランチェスコ・パグニーニ氏は、「スーパーヒーローの姿が文化的価値観、ジェンダーロール、そして騎士道的な支援の規範との関連性を高めた可能性もあります。これは、スーパーヒーローに関するプライミング効果の研究と一致しています。言い換えれば、バットマンの姿は向社会的なプライミングの役割を果たしている可能性があります」と述べました。
研究チームは今後の展望として、この現象がバットマン特有のものかどうかを調べるため、バットマン以外のさまざまなキャラクターで同様の実験を行うことを提案しています。