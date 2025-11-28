可愛さにノックアウト♡【ミスド】見つけたら即買い推奨！「幻のドーナツ」

【ミスタードーナツ】へ行ったら、普段見かけない「幻のドーナツ」と呼ばれる商品も探してみて。公式サイトによると「食品ロス削減」の一環として生まれた「ファンシードーナツ」が店頭で希に登場しているようです。今回は見た目も豪華で可愛いファンシードーナツをご紹介。店頭で見かけた時が味わえるチャンスです！

ポップな見た目の「カラフルホワイトチョコレート」

トッピングをたっぷりと散りばめた、ポップな見た目が可愛い豪華なドーナツ。白のホワイトチョコレートがコーティングされており、トッピングの色合いがより映える仕上がりです。コクと甘さが楽しめそうなドーナツは、深みのあるコーヒーのお供に良さそう。思わず写真に撮りたくなるドーナツをぜひお見逃しなく。

食べ応えが欲しい時に「クッキー & ホワイトリング」

表面のモノクロカラー感が可愛いドーナツ。こちらもトッピングたっぷりの豪華な仕上がりです。インスタグラマー@megumiko_maniaさんによれば「クランチのザクザク食感がアクセント」になっており、しっかりと食べ応えも感じられそう。「見た目よりも、ずっと軽やか」だそうで、食後のデザートにも食べやすいかも。クランチの香ばしい風味に食欲も刺激されそう。

線がけデコレーションされた「リボンホワイトチョコレート」

可愛らしいリボンを添えた、線がけデコレーションされた豪華なドーナツ。片側ずつで違った味わいが楽しめそうなプチ贅沢感があり、リッチな気分に浸らせてくれそうです。生地はこっくりとした深みのある色合いで、濃厚感も期待できそう。

甘酸っぱい風味が楽しめそうな「クランチストロベリーファッション」

パッチリとした目がキュートなこちらも必見。ストロベリーを合わせた、甘酸っぱい味わいが楽しめそうなドーナツです。クランチをトッピングした豪華な仕上がりで、食感の良さが癖になるかも。より贅沢にいただきたい時は、チョコソースをかけてアレンジするのも良さそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino