◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦 井岡一翔―マイケル・オルドスゴイティ ▽ＷＢＡ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）級挑戦者決定戦 吉良大弥―イバン・ガルシア（１２月３１日、大田区総合体育館）

元世界４階級制覇王者でＷＢＡ世界バンタム級９位の井岡一翔（３６）＝志成＝が２８日、都内の所属ジムで会見し、１２月３１日に大田区総合体育館でＷＢＡ同級挑戦者決定戦でマイケル・オルドスゴイティ（ベネズエラ）と対戦することを発表した。

戦績は井岡が３１勝（１６ＫＯ）４敗１分け、オルドスゴイティが１５勝（１４ＫＯ）１敗。

井岡は昨年７月、ＷＢＡ・ＩＢＦ世界スーパーフライ級王座統一戦でフェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）に敗れ王座陥落。今年５月にマルティネスとの雪辱戦に挑むも判定負け。先月２９日、バンタム級に転級して日本人男子初の５階級制覇を目指すことを表明した。現在はバンタム級でＷＢＡ９位、ＷＢＣ５位、ＩＢＦ１１位にランクされている。

ＷＢＡ世界同級王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝は１２月１７日に東京・両国国技館で世界５階級制覇の同級暫定王者ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝と対戦する。堤は井岡との対戦にも意欲を示している。

また、ＷＢＡ世界ライトフライ級２位の吉良大弥（２２）＝志成＝は、ＷＢＡ同級挑戦者決定戦で同級７位イバン・ガルシア（２４）＝メキシコ＝と対戦する。

両試合が行われる興行「ＳＡＮＫＹＯ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＬＩＦＥＴＩＭＥ ＢＯＸＩＮＧ ＦＩＧＨＴＳ ３０ ｓｔｒｅａｍｉｎｇ ｏｎ Ｌｅｍｉｎｏ」は、Ｌｅｍｉｎｏプレミアム／ひかりＴＶで独占生中継される。

◆井岡 一翔（いおか・かずと）１９８９年３月２４日、大阪・堺市生まれ。３６歳。興国高で全国６冠。東農大を中退し０９年プロデビュー。１１年にＷＢＣ世界ミニマム級、１２年にＷＢＡ世界ライトフライ級の王座獲得。１５年に同フライ級王座獲得。１７年末に一度引退も１８年９月、再起。１９年６月にＷＢＯ世界スーパーフライ級王座を奪取し、日本男子初の４階級制覇を達成。身長１６５センチの右ボクサーファイター。叔父は元世界２階級制覇王者・弘樹氏。家族は妻と２男。