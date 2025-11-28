◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦 井岡一翔―マイケル・オルドスゴイティ ▽ＷＢＡ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）級挑戦者決定戦 吉良大弥―イバン・ガルシア（１２月３１日、大田区総合体育館）

ＷＢＡ世界ライトフライ級２位の吉良大弥（２２）＝志成＝が２８日、都内の所属ジムで会見し、１２月３１日に大田区総合体育館でＷＢＡ同級挑戦者決定戦で同級７位イバン・ガルシア（２４）＝メキシコ＝と対戦することを発表した。

戦績は吉良が３戦全勝（２ＫＯ）、ガルシアが１３勝（５ＫＯ）４敗１分け。

吉良は奈良・王寺工高時代にアジアジュニア選手権５０キロ級、高校選抜、高校総体と３冠を獲得。東農大を２年で中退し、４６勝（１６ＲＳＣ）６敗のアマチュア戦績を残してプロの道に進んだ。

昨年６月のプロデビュー戦、同１０月のデビュー２戦目ともに１回ＫＯ勝ち。今年５月の３戦目で初めて世界ランカーと対決し、ジャクソン・サパタ（ベネズエラ）に判定勝ち。４戦目で挑戦者決定戦に臨む。

また、元世界４階級制覇王者でＷＢＡ世界バンタム級９位の井岡一翔（３６）＝志成＝は、ＷＢＡ同級挑戦者決定戦でマイケル・オルドスゴイティ（ベネズエラ）と対戦する。

戦績は井岡が３１勝（１６ＫＯ）４敗１分け、オルドスゴイティが１５勝（１４ＫＯ）１敗。

両試合が行われる興行「ＳＡＮＫＹＯ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＬＩＦＥＴＩＭＥ ＢＯＸＩＮＧ ＦＩＧＨＴＳ ３０ ｓｔｒｅａｍｉｎｇ ｏｎ Ｌｅｍｉｎｏ」は、Ｌｅｍｉｎｏプレミアム／ひかりＴＶで独占生中継される。