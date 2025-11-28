部下で既婚の男性職員とラブホテルに行ったことから大きな騒動となり、２５日に市議会に退職願を提出した前橋市の小川晶市長が、「市長としての最後の日」と報告した。

２７日付のインスタグラム投稿で「前橋にお住まいの皆さま、前橋で働いて頂いている皆さま、そして前橋を故郷とされている全国の皆さま 今日が市長としての最後の日になりました」とつづった。

「私は皆さまに『前橋を日本一子育てしやすいまち、日本一働きやすいまち、日本一住み続けたいまち、にしよう』と約束しました。その約束を最後まで守り通すことはできませんでした。本当に申し訳ありません」と謝罪し、「でも、皆さまからいただいた真心は一生忘れません」と感謝も伝えた。

地域の住民とふれ合う笑顔の写真を投稿し、「全部全部、市長という重責を果たすための励みでした。大切に胸にしまって生きていきます。前橋は本当に温かいまちです。私がここで過ごした１９年間は、人生で一番幸せな時間でした。皆さまから教えていただいた『前橋愛』を、これから先もずっと大切にしていきます」と思いを吐露。

「本当に本当にありがとうございました。前橋市民であることを、心の底から誇りに思います。そして、私はこれからも、前橋のために群馬県のために、自分にできることに精一杯取り組んでまいりたいと思います。ありがとうございました。前橋の弥栄を祈ります。小川 晶」と記した。この投稿には「久しぶりの笑顔」「ひとまず、お疲れ様でした」などの声が寄せられている。