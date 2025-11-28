お笑いコンビ・ハライチが27日深夜放送のTBSラジオ「ハライチのターン！」（木曜深夜0・00）に出演。子供の学校行事で鞄を持たない澤部佑（39）に、岩井勇気（39）がツッコミを入れた。

最近、自身の子供が通う小学校の芸術発表会に足を運んだ澤部。「いつもこういうイベントごと、入学式とか。スリッパも持たないで行っちゃうから俺。靴下真っ黒にして」と明かした。

岩井が「ダメだよ。奥さん言ってくんないの？」とたずねると、澤部は「バラバラで行ってる時とかもあるんだよね。ママ友と行っちゃって。そうすると俺はもう何も分かんない」「靴下で校内歩いて。恥ずかしいよ。何あのお父さん？ってチラチラ見られたり」と回答。岩井は「うわ〜恥ずかしい」とあきれた。

しかし、今回の芸術発表会ではスリッパを持参。「スリッパを裸で握りしめて行こうとした」ところ妻に止められたため、澤部はバスケットシューズケースに入れたという。

岩井は「まず、バッグ持ってない親ってやばい。俺の父親もバッグ持ってなくて、やっぱやばかったもんな。うちの親父なんか財布も持ってなかったもん」とツッコミ。

澤部は「そうね。大人のちっちゃいバッグってやっぱ必要だよね。結局、バッシュのケースに入れていった。その中に、スリッパと携帯入れて」「トートバックとかでいいんだけど、もうちょっとちっちゃいのがなくてね」と説明した。